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أسقط الشباب بهدف قاتل.. "العمري" يعبر بالقادسية إلى ربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره "الشباب" بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وانتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، فيما استمر السجال في الشوط الثاني بين الفريقين، وبنتيجة سلبية، حتى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين (الدقيقة 89) عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق القادسية تقدم لها اللاعب حسن العمري ليسكنها شباك الشباب محققاً الهدف الذي قاد به فريقه إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

القادسية الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أسقط الشباب بهدف قاتل.. "العمري" يعبر بالقادسية إلى ربع نهائي كأس الملك
سبق

تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره "الشباب" بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وانتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، فيما استمر السجال في الشوط الثاني بين الفريقين، وبنتيجة سلبية، حتى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين (الدقيقة 89) عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق القادسية تقدم لها اللاعب حسن العمري ليسكنها شباك الشباب محققاً الهدف الذي قاد به فريقه إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
07:57 PM

أسقط الشباب بهدف قاتل.. "العمري" يعبر بالقادسية إلى ربع نهائي كأس الملك

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,107

تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره "الشباب" بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وانتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر، فيما استمر السجال في الشوط الثاني بين الفريقين، وبنتيجة سلبية، حتى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين (الدقيقة 89) عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق القادسية تقدم لها اللاعب حسن العمري ليسكنها شباك الشباب محققاً الهدف الذي قاد به فريقه إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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