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"أمين مكة" يدعو أصحاب المنشآت للتقييم الذاتي والامتثال للإجراءات الاحترازية

طالَبَ العاملين في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل بتلقي اللقاحات

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، وفي محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالعاصمة المقدسة، إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس "كورونا"؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح "القويحص" أنه تم إطلاق خدمة مراقبة الامتثال للإجراءات الاحترازية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والتي تهدف إلى مراقبة الأنشطة المستهدفة والتحقق من امتثالها في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا"، عبر تقييمها ذاتيًّا، وإصدار شهادة التقييم التي تمكّنها من مزاولة أنشطتها دون عوائق؛ مشيرًا إلى ضرورة وضع شهادات التقييم الذاتي بشكل بازر وواضح على واجهات المحلات والمنشآت المستهدفة؛ حتى يتمكن زوار المنشآت من التحقق من سلامة المنشأة وامتثالها لكل الإجراءات الاحترازية؛ تفاديًا لظهور أي تفشيات في الأنشطة، وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع.

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"أمين مكة" يدعو أصحاب المنشآت للتقييم الذاتي والامتثال للإجراءات الاحترازية
سبق

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، وفي محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالعاصمة المقدسة، إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس "كورونا"؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح "القويحص" أنه تم إطلاق خدمة مراقبة الامتثال للإجراءات الاحترازية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والتي تهدف إلى مراقبة الأنشطة المستهدفة والتحقق من امتثالها في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا"، عبر تقييمها ذاتيًّا، وإصدار شهادة التقييم التي تمكّنها من مزاولة أنشطتها دون عوائق؛ مشيرًا إلى ضرورة وضع شهادات التقييم الذاتي بشكل بازر وواضح على واجهات المحلات والمنشآت المستهدفة؛ حتى يتمكن زوار المنشآت من التحقق من سلامة المنشأة وامتثالها لكل الإجراءات الاحترازية؛ تفاديًا لظهور أي تفشيات في الأنشطة، وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:34 AM

"أمين مكة" يدعو أصحاب المنشآت للتقييم الذاتي والامتثال للإجراءات الاحترازية

طالَبَ العاملين في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل بتلقي اللقاحات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، وفي محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالعاصمة المقدسة، إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس "كورونا"؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح "القويحص" أنه تم إطلاق خدمة مراقبة الامتثال للإجراءات الاحترازية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والتي تهدف إلى مراقبة الأنشطة المستهدفة والتحقق من امتثالها في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا"، عبر تقييمها ذاتيًّا، وإصدار شهادة التقييم التي تمكّنها من مزاولة أنشطتها دون عوائق؛ مشيرًا إلى ضرورة وضع شهادات التقييم الذاتي بشكل بازر وواضح على واجهات المحلات والمنشآت المستهدفة؛ حتى يتمكن زوار المنشآت من التحقق من سلامة المنشأة وامتثالها لكل الإجراءات الاحترازية؛ تفاديًا لظهور أي تفشيات في الأنشطة، وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع.

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