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صندوق التنمية الثقافي يوقّع مذكرتيْ تفاهم مع "صكوك المالية" و"منافع للاستثمار"

في إطار تقديم منتجات ذات جودة وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

وقّع صندوق التنمية الثقافي مذكرتي تفاهم أمس، مع شركة صكوك المالية، وشركة أصول منافع للاستثمار، لدعم مشاريع رواد الأعمال والمساهمة في تعزيز وتوطين القطاع الثقافي وتقديم منتجات ذات جودة وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال تطوير منظومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الثقافي.

وتهدف مذكرتا التفاهم للوصول إلى اتفاقية تعزز القطاعات الثقافية وتنمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع وتطور المشاريع الواعدة بالمملكة وتدعم رواد الأعمال، والتعريف بالفرص التمويلية المقدمة للشركات العاملة في القطاع الثقافي، ودراسة مشاريع المستفيدين المحتملين، وتوفير السيولة للمستفيدين، وإعداد تقارير خاصة متعلقة بالقطاع والأسواق المستهدفة لرفع مستوى المعرفة، وغيرها من الأهداف.

وكان صندوق التنمية الثقافي قد أعلن عن موعد إطلاق برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، والذي سيكون في شهر أغسطس القادم، بمخصصات دعم مالي تقارب الـ 181 مليون ريال، ويستهدف المنشآت الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها في كل من القطاعات الثقافية الستة عشر التي تنظمها وزارة الثقافة.

ويهدف الصندوق إلى تحديد المستفيدين الملائمين لدعم القطاعات الثقافية النامية وتحفيز المشهد العام الثقافي، وتطوير قنوات تمويل مناسبة وشراكات داعمة لتمكين المستفيدين على نحو مستدام، وتقديم المنتجات التمويلية المثلى التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق التنمية الثقافي يوقّع مذكرتيْ تفاهم مع "صكوك المالية" و"منافع للاستثمار"
سبق

وقّع صندوق التنمية الثقافي مذكرتي تفاهم أمس، مع شركة صكوك المالية، وشركة أصول منافع للاستثمار، لدعم مشاريع رواد الأعمال والمساهمة في تعزيز وتوطين القطاع الثقافي وتقديم منتجات ذات جودة وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال تطوير منظومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الثقافي.

وتهدف مذكرتا التفاهم للوصول إلى اتفاقية تعزز القطاعات الثقافية وتنمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع وتطور المشاريع الواعدة بالمملكة وتدعم رواد الأعمال، والتعريف بالفرص التمويلية المقدمة للشركات العاملة في القطاع الثقافي، ودراسة مشاريع المستفيدين المحتملين، وتوفير السيولة للمستفيدين، وإعداد تقارير خاصة متعلقة بالقطاع والأسواق المستهدفة لرفع مستوى المعرفة، وغيرها من الأهداف.

وكان صندوق التنمية الثقافي قد أعلن عن موعد إطلاق برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، والذي سيكون في شهر أغسطس القادم، بمخصصات دعم مالي تقارب الـ 181 مليون ريال، ويستهدف المنشآت الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها في كل من القطاعات الثقافية الستة عشر التي تنظمها وزارة الثقافة.

ويهدف الصندوق إلى تحديد المستفيدين الملائمين لدعم القطاعات الثقافية النامية وتحفيز المشهد العام الثقافي، وتطوير قنوات تمويل مناسبة وشراكات داعمة لتمكين المستفيدين على نحو مستدام، وتقديم المنتجات التمويلية المثلى التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستفيدين.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
06:04 PM

صندوق التنمية الثقافي يوقّع مذكرتيْ تفاهم مع "صكوك المالية" و"منافع للاستثمار"

في إطار تقديم منتجات ذات جودة وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية الثقافي مذكرتي تفاهم أمس، مع شركة صكوك المالية، وشركة أصول منافع للاستثمار، لدعم مشاريع رواد الأعمال والمساهمة في تعزيز وتوطين القطاع الثقافي وتقديم منتجات ذات جودة وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال تطوير منظومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الثقافي.

وتهدف مذكرتا التفاهم للوصول إلى اتفاقية تعزز القطاعات الثقافية وتنمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع وتطور المشاريع الواعدة بالمملكة وتدعم رواد الأعمال، والتعريف بالفرص التمويلية المقدمة للشركات العاملة في القطاع الثقافي، ودراسة مشاريع المستفيدين المحتملين، وتوفير السيولة للمستفيدين، وإعداد تقارير خاصة متعلقة بالقطاع والأسواق المستهدفة لرفع مستوى المعرفة، وغيرها من الأهداف.

وكان صندوق التنمية الثقافي قد أعلن عن موعد إطلاق برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، والذي سيكون في شهر أغسطس القادم، بمخصصات دعم مالي تقارب الـ 181 مليون ريال، ويستهدف المنشآت الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها في كل من القطاعات الثقافية الستة عشر التي تنظمها وزارة الثقافة.

ويهدف الصندوق إلى تحديد المستفيدين الملائمين لدعم القطاعات الثقافية النامية وتحفيز المشهد العام الثقافي، وتطوير قنوات تمويل مناسبة وشراكات داعمة لتمكين المستفيدين على نحو مستدام، وتقديم المنتجات التمويلية المثلى التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستفيدين.

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