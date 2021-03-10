بالصور.. أمانة الطائف تضبط 66 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة

خلال جولة رقابية مُكثفة على الأنشطة التجارية

ضبطت فرق أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" 66 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، يتم بيعها على المستهلكين، وذلك خلال جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية بشمال المحافظة.

وطبقت الأمانة، لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، مع تشديد المراقبة على "البروتوكول الصحي" فيما يتعلق بمنع تفشي فيروس كورونا.