"الداخلية للشؤون العسكرية" تفتح التسجيل على عدة رتب للرجال
استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة "عريف - وجندي أول – وجندي" للرجال.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف" خلال المدة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .
"الداخلية للشؤون العسكرية" تفتح التسجيل على عدة رتب للرجال
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-31
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة "عريف - وجندي أول – وجندي" للرجال.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف" خلال المدة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
05:47 PM
"الداخلية للشؤون العسكرية" تفتح التسجيل على عدة رتب للرجال
استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة "عريف - وجندي أول – وجندي" للرجال.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف" خلال المدة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .