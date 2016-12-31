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"الداخلية للشؤون العسكرية" تفتح التسجيل على عدة رتب للرجال

استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة "عريف - وجندي أول – وجندي" للرجال.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف" خلال المدة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .

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"الداخلية للشؤون العسكرية" تفتح التسجيل على عدة رتب للرجال
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة "عريف - وجندي أول – وجندي" للرجال.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف" خلال المدة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
05:47 PM

"الداخلية للشؤون العسكرية" تفتح التسجيل على عدة رتب للرجال

استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة "عريف - وجندي أول – وجندي" للرجال.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – وتوظيف" خلال المدة من يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .

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