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مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة

تستهدف دعم ومساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة زواج ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة.

وتستهدف المذكرة التعاون وتوطيد العلاقة بين فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وجمعية الزواج بجدة، لدعم وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي، من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030 ، والعمـل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع غير الربحي في المجتمع.

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مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة زواج ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة.

وتستهدف المذكرة التعاون وتوطيد العلاقة بين فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وجمعية الزواج بجدة، لدعم وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي، من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030 ، والعمـل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع غير الربحي في المجتمع.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:22 PM

مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة

تستهدف دعم ومساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة زواج ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة.

وتستهدف المذكرة التعاون وتوطيد العلاقة بين فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وجمعية الزواج بجدة، لدعم وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي، من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030 ، والعمـل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع غير الربحي في المجتمع.

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