نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
وفيما يلي تفاصيلها:
القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة
نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
وفيما يلي تفاصيلها:
القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة
نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
وفيما يلي تفاصيلها:
القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.