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لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة

نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

وفيما يلي تفاصيلها:

القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة
سبق

نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

وفيما يلي تفاصيلها:

القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:47 PM

لأول مرة.. "التجارة" تشهر بمشاهير في السناب شات بعد تضليلهم للمجتمع بإعلانات مخالفة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
51,794

نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعاً للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

وفيما يلي تفاصيلها:

القرار الأول..
المخالف: أحمد عبدالله السالم "كويتي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الثاني..
المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الثالث..
المخالف: حبيب بن حمد الحبيب "سعودي الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

القرار الرابع..
المخالفة: نازلي جان كوز "تركية الجنسية"
العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

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