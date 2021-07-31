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تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرات

قدّمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام ١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأضافت: الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات، والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الدكتورة كاميليا أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه كوادر بشرية يبلغ عددهن "٢٤٨" موظفة و"٤٥٣" عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير "٣٤" جهاز تعقيم، وأدوات سقيا زمزم "٦٢" أسطوانة و"٢٤" عربة و"٣٥" حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

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تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام
سبق

قدّمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام ١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأضافت: الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات، والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الدكتورة كاميليا أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه كوادر بشرية يبلغ عددهن "٢٤٨" موظفة و"٤٥٣" عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير "٣٤" جهاز تعقيم، وأدوات سقيا زمزم "٦٢" أسطوانة و"٢٤" عربة و"٣٥" حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
03:16 PM

تخصيص ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قدّمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام ١٤٤٢هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأضافت: الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات، والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكنهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأكدت الدكتورة كاميليا أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعه كوادر بشرية يبلغ عددهن "٢٤٨" موظفة و"٤٥٣" عاملة، كما يبلغ عدد الآلات للتعقيم والتطهير "٣٤" جهاز تعقيم، وأدوات سقيا زمزم "٦٢" أسطوانة و"٢٤" عربة و"٣٥" حقيبة لتوزيع ماء زمزم على القاصدات.

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