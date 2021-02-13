سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-13 سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442 12:39 AM

3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم ﻿إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306





A A A





1 مشاركة

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.