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3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم

﻿إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم
سبق

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:39 AM

3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم

﻿إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - كوالالمبور
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سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

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