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البيع قريبًا.. "إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لبيع "أرض السلي" بالرياض

تُعدُّ أفق الاستثمار الصناعي وتفوق مساحتها 143 ألف متر مربع بمدينة الملك سلمان الصناعية

باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض السلي الخام الواقعة بحي المشاعل بالسلي داخل حدود مدينة الملك سلمان الصناعية جنوب العاصمة الرياض، التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ (143.637.48) مترًا مربعًا، وتُعتبر أفق الاستثمار الصناعي، وذات العوائد المستدامة بموقعها المتميز في عاصمة الاستثمار.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي تزامنًا مع بدء الحملة التسويقية للمنتج العقاري أن ما يميز أرض السلي هو تعدُّد وتنوُّع مجالات الاستثمار فيها، كأراضٍ تجارية وخدمية وصناعية، ووقوعها في عمق العاصمة الصناعي والتجاري التي تتمركز فيها المدن والمصانع.

وأشارت "إتقان" إلى أن أرض السلي تتميز بقربها من معالم مهمة، هي: طريق الخرج القديم، ومصفاة شركة أرامكو، والمنطقة الصناعية الثانية، كما تطل على طريق الدائري الثاني أحد أبرز الطرق الرئيسية لمدينة الرياض.

وأبانت "إتقان" أن أرض السلي تُعدُّ من الأراضي البكر الخالية من الشوائب التي تعيق الحركة التطويرية، إلى جانب اكتسابها طبيعة الاستواء، وتوافُر الخدمات اللوجستية والخدمات التي تحفِّز الراغبين بالاستثمار الآمن فيها.

ولفتت الشركة إلى أن المنتجات العقارية التي تقع في العاصمة الرياض تكتسب أهمية؛ كونها تقع في إحدى ركائز النمو الاقتصادي بالمملكة قبلة الاستثمار الجاذبة لكل اقتصادات العالم، مؤكدة أن الصناعة والمناطق الصناعية وتطويرها تمثل أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ما يجعل المنتجات المعروضة للاستخدام الصناعي محط اهتمام المستثمرين بالسعودية.

وأهابت "شركة إتقان العقارية" بالمطورين العقاريين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء التواصل عبر موقعها الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقمَيْن (920001019)، و(0539962000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيع قريبًا.. "إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لبيع "أرض السلي" بالرياض
سبق

باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض السلي الخام الواقعة بحي المشاعل بالسلي داخل حدود مدينة الملك سلمان الصناعية جنوب العاصمة الرياض، التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ (143.637.48) مترًا مربعًا، وتُعتبر أفق الاستثمار الصناعي، وذات العوائد المستدامة بموقعها المتميز في عاصمة الاستثمار.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي تزامنًا مع بدء الحملة التسويقية للمنتج العقاري أن ما يميز أرض السلي هو تعدُّد وتنوُّع مجالات الاستثمار فيها، كأراضٍ تجارية وخدمية وصناعية، ووقوعها في عمق العاصمة الصناعي والتجاري التي تتمركز فيها المدن والمصانع.

وأشارت "إتقان" إلى أن أرض السلي تتميز بقربها من معالم مهمة، هي: طريق الخرج القديم، ومصفاة شركة أرامكو، والمنطقة الصناعية الثانية، كما تطل على طريق الدائري الثاني أحد أبرز الطرق الرئيسية لمدينة الرياض.

وأبانت "إتقان" أن أرض السلي تُعدُّ من الأراضي البكر الخالية من الشوائب التي تعيق الحركة التطويرية، إلى جانب اكتسابها طبيعة الاستواء، وتوافُر الخدمات اللوجستية والخدمات التي تحفِّز الراغبين بالاستثمار الآمن فيها.

ولفتت الشركة إلى أن المنتجات العقارية التي تقع في العاصمة الرياض تكتسب أهمية؛ كونها تقع في إحدى ركائز النمو الاقتصادي بالمملكة قبلة الاستثمار الجاذبة لكل اقتصادات العالم، مؤكدة أن الصناعة والمناطق الصناعية وتطويرها تمثل أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ما يجعل المنتجات المعروضة للاستخدام الصناعي محط اهتمام المستثمرين بالسعودية.

وأهابت "شركة إتقان العقارية" بالمطورين العقاريين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء التواصل عبر موقعها الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقمَيْن (920001019)، و(0539962000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. (فيديو)

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:04 PM

البيع قريبًا.. "إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لبيع "أرض السلي" بالرياض

تُعدُّ أفق الاستثمار الصناعي وتفوق مساحتها 143 ألف متر مربع بمدينة الملك سلمان الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع أرض السلي الخام الواقعة بحي المشاعل بالسلي داخل حدود مدينة الملك سلمان الصناعية جنوب العاصمة الرياض، التي تقدر مساحتها الإجمالية بـ (143.637.48) مترًا مربعًا، وتُعتبر أفق الاستثمار الصناعي، وذات العوائد المستدامة بموقعها المتميز في عاصمة الاستثمار.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي تزامنًا مع بدء الحملة التسويقية للمنتج العقاري أن ما يميز أرض السلي هو تعدُّد وتنوُّع مجالات الاستثمار فيها، كأراضٍ تجارية وخدمية وصناعية، ووقوعها في عمق العاصمة الصناعي والتجاري التي تتمركز فيها المدن والمصانع.

وأشارت "إتقان" إلى أن أرض السلي تتميز بقربها من معالم مهمة، هي: طريق الخرج القديم، ومصفاة شركة أرامكو، والمنطقة الصناعية الثانية، كما تطل على طريق الدائري الثاني أحد أبرز الطرق الرئيسية لمدينة الرياض.

وأبانت "إتقان" أن أرض السلي تُعدُّ من الأراضي البكر الخالية من الشوائب التي تعيق الحركة التطويرية، إلى جانب اكتسابها طبيعة الاستواء، وتوافُر الخدمات اللوجستية والخدمات التي تحفِّز الراغبين بالاستثمار الآمن فيها.

ولفتت الشركة إلى أن المنتجات العقارية التي تقع في العاصمة الرياض تكتسب أهمية؛ كونها تقع في إحدى ركائز النمو الاقتصادي بالمملكة قبلة الاستثمار الجاذبة لكل اقتصادات العالم، مؤكدة أن الصناعة والمناطق الصناعية وتطويرها تمثل أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ما يجعل المنتجات المعروضة للاستخدام الصناعي محط اهتمام المستثمرين بالسعودية.

وأهابت "شركة إتقان العقارية" بالمطورين العقاريين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء التواصل عبر موقعها الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقمَيْن (920001019)، و(0539962000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. (فيديو)

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