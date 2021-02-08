هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان

هطلت اليوم, أمطارٌ متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جازان، ومحافظات ضمد، والحرث، وفيفا، وفرسان، وصبيا، وبيش، والريث، والداير بني مالك، والطوال، والعيدابي، والعارضة، ومركز الفطيحة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

