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مجلس إدارة "الصحفيين": 3 نوفمبر موعد الجمعية العمومية

تتضمّن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم

حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية "حضورياً" بمقر الهيئة بالرياض.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالد المالك، أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19/ 12/ 2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م "حسب لائحة الهيئة" ومقترحاتهم للمرحلة القادمة.

هيئة الصحفيين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس إدارة "الصحفيين": 3 نوفمبر موعد الجمعية العمومية
سبق

حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية "حضورياً" بمقر الهيئة بالرياض.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالد المالك، أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19/ 12/ 2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م "حسب لائحة الهيئة" ومقترحاتهم للمرحلة القادمة.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
03:43 PM

مجلس إدارة "الصحفيين": 3 نوفمبر موعد الجمعية العمومية

تتضمّن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية "حضورياً" بمقر الهيئة بالرياض.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالد المالك، أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19/ 12/ 2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م "حسب لائحة الهيئة" ومقترحاتهم للمرحلة القادمة.

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