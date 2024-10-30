تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-29
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:17 PM
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.