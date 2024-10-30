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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:17 PM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,846
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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