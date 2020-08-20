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وزير الصحة: التعليم عن بُعد سيُمدّد في حال عدم توفر لقاح

في حلقة تستضيفه فيها "الربيعة" وتعرض يوم غدٍ

نقلت قناة "العربية" في تغريدة لها على حساب "العربية برامج"، قول وزير الصحة توفيق الربيعة إنه "سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح"، وهو اللقاء الذي سيعرض يوم غدٍ الجمعة في برنامج "سؤال مباشر" مع الإعلامي خالد مدخلي.

وقالت القناة في تغريدة إعلانية عن الحلقة: "سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر "لقاح"، و"أنا لست طبيباً" وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لـ"#سؤال_مباشر" على "العربية" الجمعة 14:30 غرينتش 5:30 بتوقيت السعودية".

ونوه الإعلان إلى أهم الأسئلة التي ستتناولها الحلقة، وهي: "هل كانت البنية التحتية وأعداد الأسرّة كافية لاستقبال مصابي كورونا في السعودية؟ ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية مع بداية انتشار الفيروس؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع مشكلة العمالة المخالفة وانتشارها في الأحياء الشعبية والعشوائية؟".

https://twitter.com/AlArabiya_shows/status/1296460761049575424

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد وزارة الصحة وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: التعليم عن بُعد سيُمدّد في حال عدم توفر لقاح
سبق

نقلت قناة "العربية" في تغريدة لها على حساب "العربية برامج"، قول وزير الصحة توفيق الربيعة إنه "سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح"، وهو اللقاء الذي سيعرض يوم غدٍ الجمعة في برنامج "سؤال مباشر" مع الإعلامي خالد مدخلي.

وقالت القناة في تغريدة إعلانية عن الحلقة: "سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر "لقاح"، و"أنا لست طبيباً" وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لـ"#سؤال_مباشر" على "العربية" الجمعة 14:30 غرينتش 5:30 بتوقيت السعودية".

ونوه الإعلان إلى أهم الأسئلة التي ستتناولها الحلقة، وهي: "هل كانت البنية التحتية وأعداد الأسرّة كافية لاستقبال مصابي كورونا في السعودية؟ ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية مع بداية انتشار الفيروس؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع مشكلة العمالة المخالفة وانتشارها في الأحياء الشعبية والعشوائية؟".

https://twitter.com/AlArabiya_shows/status/1296460761049575424

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
10:44 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
10:51 PM

وزير الصحة: التعليم عن بُعد سيُمدّد في حال عدم توفر لقاح

في حلقة تستضيفه فيها "الربيعة" وتعرض يوم غدٍ

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
4,008

نقلت قناة "العربية" في تغريدة لها على حساب "العربية برامج"، قول وزير الصحة توفيق الربيعة إنه "سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح"، وهو اللقاء الذي سيعرض يوم غدٍ الجمعة في برنامج "سؤال مباشر" مع الإعلامي خالد مدخلي.

وقالت القناة في تغريدة إعلانية عن الحلقة: "سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر "لقاح"، و"أنا لست طبيباً" وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لـ"#سؤال_مباشر" على "العربية" الجمعة 14:30 غرينتش 5:30 بتوقيت السعودية".

ونوه الإعلان إلى أهم الأسئلة التي ستتناولها الحلقة، وهي: "هل كانت البنية التحتية وأعداد الأسرّة كافية لاستقبال مصابي كورونا في السعودية؟ ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية مع بداية انتشار الفيروس؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع مشكلة العمالة المخالفة وانتشارها في الأحياء الشعبية والعشوائية؟".

https://twitter.com/AlArabiya_shows/status/1296460761049575424

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