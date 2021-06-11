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أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري -رحمه الله - خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري
سبق

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري -رحمه الله - خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
09:12 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
05:53 AM

أمير الرياض يعزي أسرة الشيخ ناصر الشثري

خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري -رحمه الله - خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الشثري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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