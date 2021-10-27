صرَّح أمس الثلاثاء المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ ارتكبوا حوادث تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة، وتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-27 صرَّح أمس الثلاثاء المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ ارتكبوا حوادث تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة، وتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 12:30 AM

اخر تعديل 27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 01:42 AM

شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة





A A A





1 مشاركة

صرَّح أمس الثلاثاء المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ ارتكبوا حوادث تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة، وتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.