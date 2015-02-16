"المسند" عن أجواء نهاية الأسبوع: رياح يتبعها تحسُّن

"المسند" عن أجواء نهاية الأسبوع: رياح يتبعها تحسُّن
قال: تبدأ الجمعة المقبل على أجزاءٍ من الوسطى والغربية
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية الجمعة المقبل.
وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السبت سيشهد تحسناً بالأحوال الجوية بتراجع قوة الرياح السطحية قليلاً عما كانت عليه، وتشمل أجزاءً من الشرقية والوسطى والغربية والجنوب الغربي.
"المسند" عن أجواء نهاية الأسبوع: رياح يتبعها تحسُّن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-16
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية الجمعة المقبل.
وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السبت سيشهد تحسناً بالأحوال الجوية بتراجع قوة الرياح السطحية قليلاً عما كانت عليه، وتشمل أجزاءً من الشرقية والوسطى والغربية والجنوب الغربي.
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:15 AM
"المسند" عن أجواء نهاية الأسبوع: رياح يتبعها تحسُّن
قال: تبدأ الجمعة المقبل على أجزاءٍ من الوسطى والغربية
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية الجمعة المقبل.
وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السبت سيشهد تحسناً بالأحوال الجوية بتراجع قوة الرياح السطحية قليلاً عما كانت عليه، وتشمل أجزاءً من الشرقية والوسطى والغربية والجنوب الغربي.