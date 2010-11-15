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بالصور .. "مهرجان الرياض للألعاب" يحتضن الأطفال بشخصياتهم المفضلة

يعرض فعاليات استثنائية وعددًا من المسرحيات المرتبطة بأذهانهم ورغباتهم

واصل "مهرجان الرياض للألعاب" تقديم فعالياته الاستثنائية في كرنفال عالمي، تغلب عليه سمات الاكتشاف واللعب والتسوق، بحضور لافت من العائلات والأطفال الذين وجدوا شغفهم بالفعاليات التي جعلتهم على موعد مع شخصياتهم التلفزيونية المفضلة.

ويتميز المهرجان بعرض عدد من المسرحيات المرتبطة بأذهان الأطفال ورغباتهم، منها: مسرحية النمر الوردي، ومسرحية أنيميشن مشيع، ومسرحية السنافر، ومسرحية سونيك، ومسرحية عزوز وجود، ومسرحية بلبي الغنائية، وعدد من العروض المسرحية المتنوعة.

ويمثل المهرجان واحدة من فعاليات منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويأتي ضمن أبرز الأحداث في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة؛ إذ يجمع تحت سقف واحد كبريات شركات الألعاب العالمية، وأصبح جزءًا من دعائم الترفيه المحلي، وضمن أدواته لجعل السعودية في صدارة خيارات المهتمين بالألعاب وصناعاتها.

ويستمد "مهرجان الرياض للألعاب" أهميته من احتوائه على أبرز الأنشطة الترفيهية، وجمعها في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة، تستمر ما بين 12 - 21 نوفمبر الحالي، ويتمكن فيها الأفراد والعائلات والأطفال من الاكتشاف والتسوق واللعب، بحضور 19 اسمًا تجاريًّا عالميًّا، ستطلق ألعابًا جديدة للمرة الأولى، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "مهرجان الرياض للألعاب" يحتضن الأطفال بشخصياتهم المفضلة
سبق

واصل "مهرجان الرياض للألعاب" تقديم فعالياته الاستثنائية في كرنفال عالمي، تغلب عليه سمات الاكتشاف واللعب والتسوق، بحضور لافت من العائلات والأطفال الذين وجدوا شغفهم بالفعاليات التي جعلتهم على موعد مع شخصياتهم التلفزيونية المفضلة.

ويتميز المهرجان بعرض عدد من المسرحيات المرتبطة بأذهان الأطفال ورغباتهم، منها: مسرحية النمر الوردي، ومسرحية أنيميشن مشيع، ومسرحية السنافر، ومسرحية سونيك، ومسرحية عزوز وجود، ومسرحية بلبي الغنائية، وعدد من العروض المسرحية المتنوعة.

ويمثل المهرجان واحدة من فعاليات منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويأتي ضمن أبرز الأحداث في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة؛ إذ يجمع تحت سقف واحد كبريات شركات الألعاب العالمية، وأصبح جزءًا من دعائم الترفيه المحلي، وضمن أدواته لجعل السعودية في صدارة خيارات المهتمين بالألعاب وصناعاتها.

ويستمد "مهرجان الرياض للألعاب" أهميته من احتوائه على أبرز الأنشطة الترفيهية، وجمعها في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة، تستمر ما بين 12 - 21 نوفمبر الحالي، ويتمكن فيها الأفراد والعائلات والأطفال من الاكتشاف والتسوق واللعب، بحضور 19 اسمًا تجاريًّا عالميًّا، ستطلق ألعابًا جديدة للمرة الأولى، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية الأخرى.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:44 AM

بالصور .. "مهرجان الرياض للألعاب" يحتضن الأطفال بشخصياتهم المفضلة

يعرض فعاليات استثنائية وعددًا من المسرحيات المرتبطة بأذهانهم ورغباتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل "مهرجان الرياض للألعاب" تقديم فعالياته الاستثنائية في كرنفال عالمي، تغلب عليه سمات الاكتشاف واللعب والتسوق، بحضور لافت من العائلات والأطفال الذين وجدوا شغفهم بالفعاليات التي جعلتهم على موعد مع شخصياتهم التلفزيونية المفضلة.

ويتميز المهرجان بعرض عدد من المسرحيات المرتبطة بأذهان الأطفال ورغباتهم، منها: مسرحية النمر الوردي، ومسرحية أنيميشن مشيع، ومسرحية السنافر، ومسرحية سونيك، ومسرحية عزوز وجود، ومسرحية بلبي الغنائية، وعدد من العروض المسرحية المتنوعة.

ويمثل المهرجان واحدة من فعاليات منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويأتي ضمن أبرز الأحداث في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة؛ إذ يجمع تحت سقف واحد كبريات شركات الألعاب العالمية، وأصبح جزءًا من دعائم الترفيه المحلي، وضمن أدواته لجعل السعودية في صدارة خيارات المهتمين بالألعاب وصناعاتها.

ويستمد "مهرجان الرياض للألعاب" أهميته من احتوائه على أبرز الأنشطة الترفيهية، وجمعها في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة، تستمر ما بين 12 - 21 نوفمبر الحالي، ويتمكن فيها الأفراد والعائلات والأطفال من الاكتشاف والتسوق واللعب، بحضور 19 اسمًا تجاريًّا عالميًّا، ستطلق ألعابًا جديدة للمرة الأولى، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية الأخرى.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
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