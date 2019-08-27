"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار مصحوبة برياح على الباحة

الحالة تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة الباحة، حيث يتوقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.