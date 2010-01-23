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السودان يرفض سياسة فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة

"صالح" اعتبر أن الوساطة الأفريقية لم تعد مجدية

شدد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (السبت)، على أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن "صالح" قوله: "إن بلاده لديها الوسائل التي تستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع".

وبيّن أن السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحميه.

وأضاف أن موقف السودان مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أي ضرر.

واعتبر الوزير السوداني أن الوساطة الأفريقية بشكلها القديم لم تعد مجدية.

وذكر أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة والسودان لا يريد التصعيد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يرفض سياسة فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة
سبق

شدد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (السبت)، على أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن "صالح" قوله: "إن بلاده لديها الوسائل التي تستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع".

وبيّن أن السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحميه.

وأضاف أن موقف السودان مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أي ضرر.

واعتبر الوزير السوداني أن الوساطة الأفريقية بشكلها القديم لم تعد مجدية.

وذكر أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة والسودان لا يريد التصعيد.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:59 PM

السودان يرفض سياسة فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة

"صالح" اعتبر أن الوساطة الأفريقية لم تعد مجدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (السبت)، على أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن "صالح" قوله: "إن بلاده لديها الوسائل التي تستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع".

وبيّن أن السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحميه.

وأضاف أن موقف السودان مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أي ضرر.

واعتبر الوزير السوداني أن الوساطة الأفريقية بشكلها القديم لم تعد مجدية.

وذكر أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة والسودان لا يريد التصعيد.

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