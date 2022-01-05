النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد: عودة "فهد المولد" وغياب "كورنادو" قبل مواجهة الفيحاء

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراته، الجمعة، أمام نظيره الفيحاء، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاسراً لخدمات المحترف البرازيلي "كورنادو"، بسبب إصابة في الركبة .

وشهدت التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، غياب" كورنادو "، حيث فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به أمام الفيحاء، فيما بات فهد المولد جاهزاً للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15، برصيد 32 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد: عودة "فهد المولد" وغياب "كورنادو" قبل مواجهة الفيحاء
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراته، الجمعة، أمام نظيره الفيحاء، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاسراً لخدمات المحترف البرازيلي "كورنادو"، بسبب إصابة في الركبة .

وشهدت التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، غياب" كورنادو "، حيث فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به أمام الفيحاء، فيما بات فهد المولد جاهزاً للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15، برصيد 32 نقطة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:34 PM

الاتحاد: عودة "فهد المولد" وغياب "كورنادو" قبل مواجهة الفيحاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
571

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراته، الجمعة، أمام نظيره الفيحاء، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاسراً لخدمات المحترف البرازيلي "كورنادو"، بسبب إصابة في الركبة .

وشهدت التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، غياب" كورنادو "، حيث فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به أمام الفيحاء، فيما بات فهد المولد جاهزاً للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15، برصيد 32 نقطة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,265
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة