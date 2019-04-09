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قبل انطلاقتها .. آل الشيخ يطمئن على سير اختبارات TIMSS KSA

لطلاب وطالبات الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في العلوم والرياضيات

اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على سير أعمال تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها؛ مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد جدّد أمس، ثقته بأركان العملية التعليمية (الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، وأولياء الأمور).

وأكّد في ثماني رسائل تحفيزية للمجتمع التعليمي وأولياء الأمور بمناسبة اعتزام وزارة التعليم تفعيل مشاركتها في دراسة الاتجاهات الدولية في مادة العلوم والرياضيات (تيمس2019- TIMSS) الذي تنفّذه المنظمة الدولية للتحصيل الدراسي "IEA" في الفترة من 9 - 10 أبريل الجاري، أهمية تشريف المملكة في هذه الاختبارات الدولية، وذلك لما تمثله نتائج تلك الاختبارات من مدخلات مهمة لتطوير التعليم في المملكة، وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 والمتضمنة عدداً من المؤشرات الإستراتيجية لنتائج الاختبارات الدولية في مجال التعليم.

ويهدف إلى مقارنة مستوى أداء تحصيل الطلاب والطالبات في الصفين (الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط) في (العلوم والرياضيات) بمستوى الأداء الدولي، وتطوير مستوى التعليم للارتقاء به إلى مستوى الجودة الدولية وقياس مدى تأثير الأنظمة التربوية المختلفة في خلفياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مشاركة على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في هاتين المادتين من خلال أداء الاختبار، وتعبئة الاستبانات الخاصة بالدراسة.

كما تهدف أيضاً إلى إعطاء جميع الدول فرصة لقياس التحصيل العلمي في مادتَي الرياضيات والعلوم ومقارنته بالدول الأخرى المشاركة في الدراسة عربيّاً أو عالميّاً، وإمداد كل دولة مشاركة بمصادر ثرية لتحليل نتائج التحصيل في المادتين، التي ستسهم في عملية تطوير وتحسين تعليم وتعلم المادتين بصفة خاصة، والنظام التعليمي بصفة عامة.

كما تساعد على تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة الموضوعية التي تتمحور حول المعلومة حيث يستخدم الطلاب والطالبات المفاهيم والمهارات الخاصة بهذه المعلومة للوصول إلى الحل الصحيح، وإكساب الطلاب والطالبات المهارات الرياضية والعلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير، والتحليل، والتحدي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاختبارات الدولية TIMSS تعقد بشكل دوري كل 4 سنوات، بدأ تطبيقها بشكلها الحالي لأول مرة عام 1995م، وشاركت فيها لأول مرة المملكة العربية السعودية عام 2003م، وتمّت المشاركة في الدورات المتعاقبة (2007م، 2011م، 2015م).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل انطلاقتها .. آل الشيخ يطمئن على سير اختبارات TIMSS KSA
سبق

اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على سير أعمال تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها؛ مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد جدّد أمس، ثقته بأركان العملية التعليمية (الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، وأولياء الأمور).

وأكّد في ثماني رسائل تحفيزية للمجتمع التعليمي وأولياء الأمور بمناسبة اعتزام وزارة التعليم تفعيل مشاركتها في دراسة الاتجاهات الدولية في مادة العلوم والرياضيات (تيمس2019- TIMSS) الذي تنفّذه المنظمة الدولية للتحصيل الدراسي "IEA" في الفترة من 9 - 10 أبريل الجاري، أهمية تشريف المملكة في هذه الاختبارات الدولية، وذلك لما تمثله نتائج تلك الاختبارات من مدخلات مهمة لتطوير التعليم في المملكة، وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 والمتضمنة عدداً من المؤشرات الإستراتيجية لنتائج الاختبارات الدولية في مجال التعليم.

ويهدف إلى مقارنة مستوى أداء تحصيل الطلاب والطالبات في الصفين (الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط) في (العلوم والرياضيات) بمستوى الأداء الدولي، وتطوير مستوى التعليم للارتقاء به إلى مستوى الجودة الدولية وقياس مدى تأثير الأنظمة التربوية المختلفة في خلفياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مشاركة على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في هاتين المادتين من خلال أداء الاختبار، وتعبئة الاستبانات الخاصة بالدراسة.

كما تهدف أيضاً إلى إعطاء جميع الدول فرصة لقياس التحصيل العلمي في مادتَي الرياضيات والعلوم ومقارنته بالدول الأخرى المشاركة في الدراسة عربيّاً أو عالميّاً، وإمداد كل دولة مشاركة بمصادر ثرية لتحليل نتائج التحصيل في المادتين، التي ستسهم في عملية تطوير وتحسين تعليم وتعلم المادتين بصفة خاصة، والنظام التعليمي بصفة عامة.

كما تساعد على تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة الموضوعية التي تتمحور حول المعلومة حيث يستخدم الطلاب والطالبات المفاهيم والمهارات الخاصة بهذه المعلومة للوصول إلى الحل الصحيح، وإكساب الطلاب والطالبات المهارات الرياضية والعلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير، والتحليل، والتحدي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاختبارات الدولية TIMSS تعقد بشكل دوري كل 4 سنوات، بدأ تطبيقها بشكلها الحالي لأول مرة عام 1995م، وشاركت فيها لأول مرة المملكة العربية السعودية عام 2003م، وتمّت المشاركة في الدورات المتعاقبة (2007م، 2011م، 2015م).

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:28 AM

قبل انطلاقتها .. آل الشيخ يطمئن على سير اختبارات TIMSS KSA

لطلاب وطالبات الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في العلوم والرياضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على سير أعمال تطبيق اختبارات #TIMSS_KSA واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها؛ مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ قد جدّد أمس، ثقته بأركان العملية التعليمية (الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، وأولياء الأمور).

وأكّد في ثماني رسائل تحفيزية للمجتمع التعليمي وأولياء الأمور بمناسبة اعتزام وزارة التعليم تفعيل مشاركتها في دراسة الاتجاهات الدولية في مادة العلوم والرياضيات (تيمس2019- TIMSS) الذي تنفّذه المنظمة الدولية للتحصيل الدراسي "IEA" في الفترة من 9 - 10 أبريل الجاري، أهمية تشريف المملكة في هذه الاختبارات الدولية، وذلك لما تمثله نتائج تلك الاختبارات من مدخلات مهمة لتطوير التعليم في المملكة، وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 والمتضمنة عدداً من المؤشرات الإستراتيجية لنتائج الاختبارات الدولية في مجال التعليم.

ويهدف إلى مقارنة مستوى أداء تحصيل الطلاب والطالبات في الصفين (الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط) في (العلوم والرياضيات) بمستوى الأداء الدولي، وتطوير مستوى التعليم للارتقاء به إلى مستوى الجودة الدولية وقياس مدى تأثير الأنظمة التربوية المختلفة في خلفياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مشاركة على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في هاتين المادتين من خلال أداء الاختبار، وتعبئة الاستبانات الخاصة بالدراسة.

كما تهدف أيضاً إلى إعطاء جميع الدول فرصة لقياس التحصيل العلمي في مادتَي الرياضيات والعلوم ومقارنته بالدول الأخرى المشاركة في الدراسة عربيّاً أو عالميّاً، وإمداد كل دولة مشاركة بمصادر ثرية لتحليل نتائج التحصيل في المادتين، التي ستسهم في عملية تطوير وتحسين تعليم وتعلم المادتين بصفة خاصة، والنظام التعليمي بصفة عامة.

كما تساعد على تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة الموضوعية التي تتمحور حول المعلومة حيث يستخدم الطلاب والطالبات المفاهيم والمهارات الخاصة بهذه المعلومة للوصول إلى الحل الصحيح، وإكساب الطلاب والطالبات المهارات الرياضية والعلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير، والتحليل، والتحدي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاختبارات الدولية TIMSS تعقد بشكل دوري كل 4 سنوات، بدأ تطبيقها بشكلها الحالي لأول مرة عام 1995م، وشاركت فيها لأول مرة المملكة العربية السعودية عام 2003م، وتمّت المشاركة في الدورات المتعاقبة (2007م، 2011م، 2015م).

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