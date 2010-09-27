النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 403 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 600 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم صامطة" ينفذ 18 مبادرة في ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠

نفذ مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة النشاط الطلابي "بنين_ بنات" 18 مبادرة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة .

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن تنفيذ هذه المبادرات الوطنية بمكتب التعليم ومدارسه البنين والبنات للتعبير عما في قلوبنا وقلوب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والمعلمين والمعلمات ومن أجل غرس الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة والتذكير بما قام به موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من تأسيس هذه الدولة التي تحكم شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبعه في ذلك أبناؤه البررة حتى وصلنا إلى عهد الحزم والعزم.

وأضاف "الصميلي" أنه تم تنفيذ مبادرات تظهر جهود القيادة والمملكة العربية السعودية في مكافحة فيروس كورونا كوفيد ١٩وما قامت به الحكومة في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والخدمية والبلدية من جهود لمواجهة هذه الجائحه العالمية، حيث أذهلت العالم، مؤكدًاً أنه جرى زيارة محافظ صامطة وتقديم التهنئة له بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وشكره على كل ما يبذل من أجل الوطن وحرصه ومتابعته لمدارس المحافظة، كما شملت الزيارة القطاع الأمني والصحي بالمحافظة من خلال تقديم الورود وشكرهم على جهودهم التي يبذلونها من أجل وطننا الغالي وتهنئتهم باليوم الوطني .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم صامطة" ينفذ 18 مبادرة في ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠
سبق

نفذ مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة النشاط الطلابي "بنين_ بنات" 18 مبادرة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة .

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن تنفيذ هذه المبادرات الوطنية بمكتب التعليم ومدارسه البنين والبنات للتعبير عما في قلوبنا وقلوب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والمعلمين والمعلمات ومن أجل غرس الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة والتذكير بما قام به موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من تأسيس هذه الدولة التي تحكم شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبعه في ذلك أبناؤه البررة حتى وصلنا إلى عهد الحزم والعزم.

وأضاف "الصميلي" أنه تم تنفيذ مبادرات تظهر جهود القيادة والمملكة العربية السعودية في مكافحة فيروس كورونا كوفيد ١٩وما قامت به الحكومة في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والخدمية والبلدية من جهود لمواجهة هذه الجائحه العالمية، حيث أذهلت العالم، مؤكدًاً أنه جرى زيارة محافظ صامطة وتقديم التهنئة له بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وشكره على كل ما يبذل من أجل الوطن وحرصه ومتابعته لمدارس المحافظة، كما شملت الزيارة القطاع الأمني والصحي بالمحافظة من خلال تقديم الورود وشكرهم على جهودهم التي يبذلونها من أجل وطننا الغالي وتهنئتهم باليوم الوطني .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
02:43 PM

"تعليم صامطة" ينفذ 18 مبادرة في ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
31

نفذ مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة النشاط الطلابي "بنين_ بنات" 18 مبادرة وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة .

وأوضح مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن تنفيذ هذه المبادرات الوطنية بمكتب التعليم ومدارسه البنين والبنات للتعبير عما في قلوبنا وقلوب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والمعلمين والمعلمات ومن أجل غرس الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة والتذكير بما قام به موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من تأسيس هذه الدولة التي تحكم شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبعه في ذلك أبناؤه البررة حتى وصلنا إلى عهد الحزم والعزم.

وأضاف "الصميلي" أنه تم تنفيذ مبادرات تظهر جهود القيادة والمملكة العربية السعودية في مكافحة فيروس كورونا كوفيد ١٩وما قامت به الحكومة في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والخدمية والبلدية من جهود لمواجهة هذه الجائحه العالمية، حيث أذهلت العالم، مؤكدًاً أنه جرى زيارة محافظ صامطة وتقديم التهنئة له بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وشكره على كل ما يبذل من أجل الوطن وحرصه ومتابعته لمدارس المحافظة، كما شملت الزيارة القطاع الأمني والصحي بالمحافظة من خلال تقديم الورود وشكرهم على جهودهم التي يبذلونها من أجل وطننا الغالي وتهنئتهم باليوم الوطني .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,147
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة