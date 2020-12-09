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"ساينز".. بطل رالي دكار يُشارك في رالي حائل الدولي

الإسباني المخضرم يعدّ مرشحاً لانتزاع المركز الأول

يعود الإسباني كارلوس ساينز، مجدداً، للمشاركة في سباقات الرالي، بعد أن تُوّج بطلاً لرالي داكار الأخير 2020م، من خلال رالي حائل تويوتا الدولي الذي ينطلق غداً في حائل ويمثل جولتي كأس العالم للراليات.

ويُعد السائق، البالغ من العمر 58 عاماً، أكبر متسابقي جولتي باها حائل تويوتا ومرشحاً كبيراً لخطف المركز الأول الذي حققه ثلاث مرات في البطولة الأقوى عالمياً رالي داكار في أعوام (2020م، 2018م، 2010م).

وسبق للإسباني "ساينز" تحقيق لقب بطولة العالم للراليات في عامي 1992م و1990م، حيث شارك في 196 رالياً حقق من خلالها المركز الأول في 26 سباقاً.

الإسباني كارلوس ساينز رالي حائل الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساينز".. بطل رالي دكار يُشارك في رالي حائل الدولي
سبق

يعود الإسباني كارلوس ساينز، مجدداً، للمشاركة في سباقات الرالي، بعد أن تُوّج بطلاً لرالي داكار الأخير 2020م، من خلال رالي حائل تويوتا الدولي الذي ينطلق غداً في حائل ويمثل جولتي كأس العالم للراليات.

ويُعد السائق، البالغ من العمر 58 عاماً، أكبر متسابقي جولتي باها حائل تويوتا ومرشحاً كبيراً لخطف المركز الأول الذي حققه ثلاث مرات في البطولة الأقوى عالمياً رالي داكار في أعوام (2020م، 2018م، 2010م).

وسبق للإسباني "ساينز" تحقيق لقب بطولة العالم للراليات في عامي 1992م و1990م، حيث شارك في 196 رالياً حقق من خلالها المركز الأول في 26 سباقاً.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
05:00 PM

"ساينز".. بطل رالي دكار يُشارك في رالي حائل الدولي

الإسباني المخضرم يعدّ مرشحاً لانتزاع المركز الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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يعود الإسباني كارلوس ساينز، مجدداً، للمشاركة في سباقات الرالي، بعد أن تُوّج بطلاً لرالي داكار الأخير 2020م، من خلال رالي حائل تويوتا الدولي الذي ينطلق غداً في حائل ويمثل جولتي كأس العالم للراليات.

ويُعد السائق، البالغ من العمر 58 عاماً، أكبر متسابقي جولتي باها حائل تويوتا ومرشحاً كبيراً لخطف المركز الأول الذي حققه ثلاث مرات في البطولة الأقوى عالمياً رالي داكار في أعوام (2020م، 2018م، 2010م).

وسبق للإسباني "ساينز" تحقيق لقب بطولة العالم للراليات في عامي 1992م و1990م، حيث شارك في 196 رالياً حقق من خلالها المركز الأول في 26 سباقاً.

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