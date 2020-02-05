"المعيوف" يحفظ صدارة الهلال.. تصدى لجزائية وسجل أخرى

كسب الرائد بثلاثية في مباراة الجزائيات الخمس

تصوير: ماجد البقمي

قاد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال، فريقه إلى المحافظة على صدارة الترتيب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 89 وسجل أخرى في الدقيقة 95 ليكسب الهلال ضيفه الرائد 3-1.

وجاء الهلال أولاً برصيد 38 نقطة وجاء الرائد سادساً بسبع وعشرين نقطة.

المباراة:

بدأ الهلال مهاجماً وفي الدقيقة 4 كرة عرضية من ادواردو أبعدها المدافع وكادت أن تعانق الشباك بعد خروج عز الدين دوخة من مرماه.

وفي الدقيقة 6 سجل الهلال الهدف الأول بعد كرة عرضية من ياسر الشهراني ضربها ادواردو بقدمه في الشباك على يسار عز الدين دوخة.

وعند الدقيقة 25 راوغ سالم الدوسري ومرر كرة لقوميز أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 41 سجل الهلال الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها قوميز على يمين عز الدين دوخة.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها قوميز تصدى لها عز الدين دوخة.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الرائد وأهدر جهاد الحسين فرصة أمام المرمى.

ونجح الرائد في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 58 عبر ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 تحصل فريق الرائد على ركلة جزاء نفذها محمد فوزير تصدى لها عبدالله المعيوف.

وفي الدقيقة 95 تحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها عبدالله المعيوف على يسار دوخة فكانت هدفاً ثالثاً.