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منصة إحسان: حالات المستحقين في "فرجت" يستغرق تحديثها 48 ساعة.. وأي مبلغ يُدفع بعد الاكتمال يُسترد للمتبرع آليًّا

أوضحت منصة إحسان، أن حالات المستحقين في "فرجت" التي تظهر للمتبرعين، يستغرق تحديثها من وزارة العدل من 24 إلى 48 ساعة.

وبيّنت في تغريدة لها اليوم، أن حالات "فرجت" ستظهر كحالات (مقفلة) فور تحديثها، وأي مبالغ تُدفع لحالة مكتملة تُسترد لحساب المتبرع آليًّا بشكل فوري.

وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري استقبال تبرعات المحسنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر منصة "إحسان".

يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي وصلت للحملة تجاوزت ٣١٥ مليون ريال حتى اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منصة إحسان: حالات المستحقين في "فرجت" يستغرق تحديثها 48 ساعة.. وأي مبلغ يُدفع بعد الاكتمال يُسترد للمتبرع آليًّا
سبق

أوضحت منصة إحسان، أن حالات المستحقين في "فرجت" التي تظهر للمتبرعين، يستغرق تحديثها من وزارة العدل من 24 إلى 48 ساعة.

وبيّنت في تغريدة لها اليوم، أن حالات "فرجت" ستظهر كحالات (مقفلة) فور تحديثها، وأي مبالغ تُدفع لحالة مكتملة تُسترد لحساب المتبرع آليًّا بشكل فوري.

وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري استقبال تبرعات المحسنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر منصة "إحسان".

يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي وصلت للحملة تجاوزت ٣١٥ مليون ريال حتى اليوم.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
09:04 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:35 PM

منصة إحسان: حالات المستحقين في "فرجت" يستغرق تحديثها 48 ساعة.. وأي مبلغ يُدفع بعد الاكتمال يُسترد للمتبرع آليًّا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
11,318

أوضحت منصة إحسان، أن حالات المستحقين في "فرجت" التي تظهر للمتبرعين، يستغرق تحديثها من وزارة العدل من 24 إلى 48 ساعة.

وبيّنت في تغريدة لها اليوم، أن حالات "فرجت" ستظهر كحالات (مقفلة) فور تحديثها، وأي مبالغ تُدفع لحالة مكتملة تُسترد لحساب المتبرع آليًّا بشكل فوري.

وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري استقبال تبرعات المحسنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر منصة "إحسان".

يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي وصلت للحملة تجاوزت ٣١٥ مليون ريال حتى اليوم.

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