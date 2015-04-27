"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح

بمشاركة عدد من المستثمرين في السعودية والإمارات

أغلقت منصة "موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية جولة استثمارية في مرحلة (seed)، بمشاركة عدد من المستثمرين من السعودية والإمارات، وذلك في إطار أهدافها المجتمعية، وسعيها كذلك للتحول الرقمي في القطاع الصحي في السعودية، الذي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ من خلال تقديم الحلول التقنية المبتكرة في الخدمات الصحية.

وذكر الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمنصة موعدي، الدكتور محمد بن راشد الحمالي: "منصة موعدي تسعى إلى أن تكون المنصة الرائدة في تقديم الخدمات الصحية على مستوى المنطقة من خلال تسهيل الوصول للخدمات المتميزة بأعلى مستوى من معايير الجودة".

وأضاف: "نحن فخورون بثقة مستثمرينا في هذه الجولة الاستثمارية التي من خلالها سنتمكن من التوسع في تقديم الخدمات، وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

واختتم: "من دواعي الفخر والاعتزاز لشركاء منصة موعدي أن هذه المنصة قد حظيت بالتكريم من قِبل العديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما حققت عددًا من الجوائز على مستوى الوطن".

يُذكر أن المنصة تعمل على تقديم خدماتها وفق رؤية تواكب المرحلة والمستجدات المحلية والعالمية في مجال الخدمات الصحية. وقد انطلقت بداية عام ٢٠٢٠ لمواجهة تحديات الرعاية الصحية من خلال توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات الصحية الإلكترونية.

وتقدم المنصة خدمات حجز المواعيد، وخدمات الطب المنزلي، وخدمات الطب الاتصالي، وخدمات منصة الدعم النفسي بإشراف من المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية. كما وطدت المنصة هذه الخدمات من خلال إبرام الاتفاقيات مع أكثر من ٢٠ جهة حكومية وأهلية، وتضم ما يربو على ١٠٠٠ طبيب وممارس صحي يقدمون خدماتهم عبر أكثر من ٣٠ تخصصًا.