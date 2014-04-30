خرج المولود وماتت الأم .. توجيه عاجل بالتحقيق في وفاة "تغريد" .. والدها يروي

وصلت إلى مستشفى النماص طبيعية ثم أخبر الأطباء بانفجار الرحم ودخلت في غيبوبة

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور يحيى بن محمد آل شويل؛ وبشكلٍ عاجل، بتشكيل لجنة استشارية متخصّصة على مستوى صحة المنطقة؛ للتحقيق في قضية المتوفاة "تغريد محمد علي العمري"؛ ورفع تقريرٍ عاجل حيال مُلابسات الوفاة.

وأكّد نائب المتحدث الرسمي بـ "صحة" منطقة عسير بالنيابة، سعيد بن مداوي الأحمري؛ لـ "سبق"؛ أن إدارة مستشفى النماص بادرت باتخاذ الإجراء المتبع نظاماً بالتحفظ على كامل ملف المريضة، وتسجيل ذلك في موقع الوزارة كحالة عالية الخطورة، وإيقاف جميع مَن تعامل مع الحالة لحين ظهور نتائج التحقيق.

وأضاف: "تتقدّم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، بأحرّ التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفاة، سائلين المولى - عزّ وجلّ - أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته"، فيما أدّى المصلون بقرية آل طلحة ببني عمرو، شمالي محافظة النماص، صلاة الجنازة على "تغريد محمد علي العمري" (26 عاماً).

وفي التفاصيل، قال المواطن محمد علي العمري؛ لـ "سبق"، إن ابنته "تغريد" وصلت بصحبة زوجها وهي بحالة صحية طبيعية، إلى مستشفى النماص عند التاسعة من صباح الخميس الماضي وهي تشكو آلام مخاض الولادة، مضيفاً أنه حضر ووالدتها للاطمئنان عليها، وأن الأطباء أفادوا لهم بأن منطقة الحوض لديها ضيقة ويجب إجراء عملية قيصرية لها، وتمّ إجراء العملية واستخراج مولود ذكر حي، وبقيت في غرفة العمليات حتى الخامسة عصراً.

وتابع: "عقب ذلك طلب الأطباء إسعافها عاجلاً بالدم ووجوب توفير مزيدٍ من الدم لإنقاذ حياتها من النزيف، وعلى الفور توجّه زوجها إلى مستشفى بللسمر العام وجلب كمية دم، في هذه الأثناء خرج علينا طبيب، وأخبرنا أن الرحم انفجر وحاولوا ترقيعه دون فائدة؛ ما تسبّب في دخولها في غيبوبة، ومن ثم بدأت مؤشراتها الحيوية في التوقف".

واستطرد: "بادرنا بطلب نقلها عبر الإخلاء الطبي وتمّت مخاطبة عددٍ من المستشفيات لقبول حالتها، فرفض مستشفى عسير، ورفض مستشفى أبها للولادة، وتمّ قبولها بمستشفى الملك فيصل بالرياض، وفي عصر يوم السبت نُقلت (تغريد) عبر إسعاف مستشفى النماص إلى مدينة أبها، وعند محاولة صعودنا بالمريضة على طائرة الإخلاء أخبرنا طبيب طائرة الإخلاء أن حالتها الصحية لا تسمح لنقلها عبر الطائرة، وتمّ نقلها سريعاً إلى مستشفى عسير المركزي حيث تُوفيت هناك".

واختتم: "نتقدّم بالشكر والتقدير لنائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ لمتابعته الحالة الصحية لـ (تغريد)، كما نتقدّم بالشكر للطاقم الإداري بمستشفى النماص العام؛ لجهودهم في نقل الحالة عبر الإسعاف ومتابعتها".