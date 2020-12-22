النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق

فريقه الانتقالي أعلن أن زوجته جيل تلقت اللقاح بدورها أمس الإثنين

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.. وأعلن فريق بايدن الانتقالي، أن زوجته جيل تلقت بدورها، الإثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بُعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وشكر بايدن "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً"، وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبراً أنهم "أبطال حقيقيون".. كما وجّه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس؛ ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلّمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سناً.. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس؛ قد تلقى اللقاح، الجمعة، ومثله عديد من المسؤولين في الكونغرس.. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أُصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بداية أكتوبر، ولازم المستشفى 3 أيام.. وأعلن مذاك مراراً أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق
سبق

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.. وأعلن فريق بايدن الانتقالي، أن زوجته جيل تلقت بدورها، الإثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بُعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وشكر بايدن "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً"، وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبراً أنهم "أبطال حقيقيون".. كما وجّه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس؛ ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلّمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سناً.. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس؛ قد تلقى اللقاح، الجمعة، ومثله عديد من المسؤولين في الكونغرس.. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أُصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بداية أكتوبر، ولازم المستشفى 3 أيام.. وأعلن مذاك مراراً أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:00 AM

بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق

فريقه الانتقالي أعلن أن زوجته جيل تلقت اللقاح بدورها أمس الإثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,062

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.. وأعلن فريق بايدن الانتقالي، أن زوجته جيل تلقت بدورها، الإثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بُعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وشكر بايدن "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً"، وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبراً أنهم "أبطال حقيقيون".. كما وجّه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس؛ ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلّمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سناً.. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس؛ قد تلقى اللقاح، الجمعة، ومثله عديد من المسؤولين في الكونغرس.. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أُصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بداية أكتوبر، ولازم المستشفى 3 أيام.. وأعلن مذاك مراراً أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,753
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,664
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,800
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,220

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة