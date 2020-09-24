أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن أرقام كورونا في السعودية تشير إلى أن الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وقال الوزير الربيعة: التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! وتُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وأضاف الربيعة: لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم.
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا
أكد أن أرقام كورونا الحالات الجديدة أقل ونسبة التعافي تجاوزت 94%
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن أرقام كورونا في السعودية تشير إلى أن الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وقال الوزير الربيعة: التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! وتُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وأضاف الربيعة: لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم.
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن أرقام كورونا في السعودية تشير إلى أن الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا
أكد أن أرقام كورونا الحالات الجديدة أقل ونسبة التعافي تجاوزت 94%
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن أرقام كورونا في السعودية تشير إلى أن الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وقال الوزير الربيعة: التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! وتُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وأضاف الربيعة: لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم.