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"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 322452 حالة، منها 9174 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6638 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 306640 حالة.

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باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 322452 حالة، منها 9174 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6638 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 306640 حالة.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
04:29 PM

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 322452 حالة، منها 9174 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6638 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 306640 حالة.

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