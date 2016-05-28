كشفت المواطنة عنود العنزي صاحبة الموقف الجميل في تنظيم السير المروري في عرعر عند تعطل إشارة المرور تفاصيل ما حدث، مؤكدة لقناة الإخبارية أنها لم تُعرّض نفسها للخطر وإنما ما قامت به مهمة وطنية ومهمة كل مواطن ومواطنة لأن الوطن أمانة في أعناقنا جميعًا. وأضافت "العنزي": ما قمت به ليس مستغربًا على أي مواطن أو مواطنة سعودية وما حدث أنني كنت أقود سيارتي ثم تفاجأت بازدحام وكانت الإشارة المرورية معطلة بسبب انقطاع مفاجئ للكهرباء، ومن باب الوطنية نزلت من سيارتي لأتعرف على سبب الزحمة فبادرت بالقيام بتنظيم الحركة المرورية حتى وصلت دورية المرور ومن ثم غادرت المكان. ولفتت إلى أنها وجدت تفاعلاً وتجاوبًا وتشجيعًا وتحفيزًا من قائدي المركبات وقت قيامها بتنظيم السير وأنا أفتخر بهم وردت على منتقديها بأنها تحترم آراء ووجهات نظر الآخرين. وأوضحت "العنزي" أنه لا مانع لديها بأن تعرض نفسها للخطر ولا تتعرض حياة وسلامة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن الزحمة كان من المتوقع أن تتسبب في حوادث وأعربت عن دهشتها بتصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربة عن سعادتها بما قامت به والذي لا يقلل أبدًا من دور ومكانة رجال المرور فكلنا رجال أمن. وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تقوم بتنظيم حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

"عنود العنزي" تكشف تفاصيل تنظيمها حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية في عرعر عبدالحكيم شار سبق 2021-05-27 كشفت المواطنة عنود العنزي صاحبة الموقف الجميل في تنظيم السير المروري في عرعر عند تعطل إشارة المرور تفاصيل ما حدث، مؤكدة لقناة الإخبارية أنها لم تُعرّض نفسها للخطر وإنما ما قامت به مهمة وطنية ومهمة كل مواطن ومواطنة لأن الوطن أمانة في أعناقنا جميعًا.



وأضافت "العنزي": ما قمت به ليس مستغربًا على أي مواطن أو مواطنة سعودية وما حدث أنني كنت أقود سيارتي ثم تفاجأت بازدحام وكانت الإشارة المرورية معطلة بسبب انقطاع مفاجئ للكهرباء، ومن باب الوطنية نزلت من سيارتي لأتعرف على سبب الزحمة فبادرت بالقيام بتنظيم الحركة المرورية حتى وصلت دورية المرور ومن ثم غادرت المكان.



ولفتت إلى أنها وجدت تفاعلاً وتجاوبًا وتشجيعًا وتحفيزًا من قائدي المركبات وقت قيامها بتنظيم السير وأنا أفتخر بهم وردت على منتقديها بأنها تحترم آراء ووجهات نظر الآخرين.



وأوضحت "العنزي" أنه لا مانع لديها بأن تعرض نفسها للخطر ولا تتعرض حياة وسلامة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن الزحمة كان من المتوقع أن تتسبب في حوادث وأعربت عن دهشتها بتصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربة عن سعادتها بما قامت به والذي لا يقلل أبدًا من دور ومكانة رجال المرور فكلنا رجال أمن.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تقوم بتنظيم حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 10:24 PM

"عنود العنزي" تكشف تفاصيل تنظيمها حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية في عرعر قالت: قمت بمهمة وطنية ولم أُعرِّض نفسي للخطر ووجدت تجاوبًا من قائدي المركبات





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كشفت المواطنة عنود العنزي صاحبة الموقف الجميل في تنظيم السير المروري في عرعر عند تعطل إشارة المرور تفاصيل ما حدث، مؤكدة لقناة الإخبارية أنها لم تُعرّض نفسها للخطر وإنما ما قامت به مهمة وطنية ومهمة كل مواطن ومواطنة لأن الوطن أمانة في أعناقنا جميعًا.



وأضافت "العنزي": ما قمت به ليس مستغربًا على أي مواطن أو مواطنة سعودية وما حدث أنني كنت أقود سيارتي ثم تفاجأت بازدحام وكانت الإشارة المرورية معطلة بسبب انقطاع مفاجئ للكهرباء، ومن باب الوطنية نزلت من سيارتي لأتعرف على سبب الزحمة فبادرت بالقيام بتنظيم الحركة المرورية حتى وصلت دورية المرور ومن ثم غادرت المكان.



ولفتت إلى أنها وجدت تفاعلاً وتجاوبًا وتشجيعًا وتحفيزًا من قائدي المركبات وقت قيامها بتنظيم السير وأنا أفتخر بهم وردت على منتقديها بأنها تحترم آراء ووجهات نظر الآخرين.



وأوضحت "العنزي" أنه لا مانع لديها بأن تعرض نفسها للخطر ولا تتعرض حياة وسلامة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن الزحمة كان من المتوقع أن تتسبب في حوادث وأعربت عن دهشتها بتصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربة عن سعادتها بما قامت به والذي لا يقلل أبدًا من دور ومكانة رجال المرور فكلنا رجال أمن.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تقوم بتنظيم حركة السير بعد تعطل الإشارة المرورية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.