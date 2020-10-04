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"التجارة" تستدعي 726 شاحنة إيسوزو لخلل في إقفال حزام الأمان

موديل 2019 ودعت إلى التواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات مجاناً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 726 شاحنة إيسوزو "N-Series / F-Series" موديل 2019 لخلل ميكانيكي في إقفال حزام الأمان للمقاعد الأمامية يؤدي إلى عدم إقفالها بشكل آمن مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

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"التجارة" تستدعي 726 شاحنة إيسوزو لخلل في إقفال حزام الأمان
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 726 شاحنة إيسوزو "N-Series / F-Series" موديل 2019 لخلل ميكانيكي في إقفال حزام الأمان للمقاعد الأمامية يؤدي إلى عدم إقفالها بشكل آمن مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:34 PM

"التجارة" تستدعي 726 شاحنة إيسوزو لخلل في إقفال حزام الأمان

موديل 2019 ودعت إلى التواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 726 شاحنة إيسوزو "N-Series / F-Series" موديل 2019 لخلل ميكانيكي في إقفال حزام الأمان للمقاعد الأمامية يؤدي إلى عدم إقفالها بشكل آمن مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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