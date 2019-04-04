كيف استقبل نائب أمير الجوف لاعبي الاحتياجات الخاصة بعد إنجازهم؟

حقّقوا مراكز متقدمة وميداليات مختلفة بأولمبياد أبوظبي

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ورئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة عبد الله بن مصلح المريح، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدداً من لاعبي الفريق الذين حقّقوا مراكز متقدمة وميداليات مختلفة في البطولة العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في أبو ظبي مؤخراً.

واستمع نائب أمير المنطقة لشرح من "المريح" عن النادي وأنشطته والبطولات التي حققها، والمشاركات المجتمعية له، وما يقدمه للأعضاء ولاعبي الفرق.

وأثنى نائب أمير منطقة الجوف على ما تتمتّع به فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مهارات وإبداع في بعض المجالات، مقدماً التهنئةَ لهم على ما حقّقوا من بطولات.

وقدّم "المريح" شكره لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما للنادي ورعايتهما لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة.