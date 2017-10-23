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كلاب ضالة تلاحق طفلاً بتبوك.. والأهالي يطالبون بحل عاجل

حادثة أعادت للأذهان حادثة طفلة "حي الواشلة"

تعرض أمس الخميس، أحد الأطفال لهجوم مروع من كلاب ضالة بحي البوادي في تبوك.

ووثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منهم لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل.

وأعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقاً على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظاً على أرواح أطفالهم. (فيديو)

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كلاب ضالة تلاحق طفلاً بتبوك.. والأهالي يطالبون بحل عاجل
سبق

تعرض أمس الخميس، أحد الأطفال لهجوم مروع من كلاب ضالة بحي البوادي في تبوك.

ووثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منهم لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل.

وأعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقاً على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظاً على أرواح أطفالهم. (فيديو)

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
11:16 PM

كلاب ضالة تلاحق طفلاً بتبوك.. والأهالي يطالبون بحل عاجل

حادثة أعادت للأذهان حادثة طفلة "حي الواشلة"

A A A
بدر الجبل - تبوك
11
3,534

تعرض أمس الخميس، أحد الأطفال لهجوم مروع من كلاب ضالة بحي البوادي في تبوك.

ووثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منهم لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل.

وأعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقاً على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظاً على أرواح أطفالهم. (فيديو)

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