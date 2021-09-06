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"دارة المؤسس" تتيح التجوال الافتراضي في "القاعة الملكية التذكارية"

تمكن المستفيد والسائح من الدخول بتقنية ثلاثية الأبعاد في أي وقت من اليوم

فتحت دارة الملك عبدالعزيز نافذة إلكترونية تتيح التجوال الافتراضي في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية بدارة الملك عبدالعزيز في مقرها الرئيس في حي المربع.

ومن خلال تلك النافذة، يستطيع المستفيد والسائح الدخول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى أركان القاعة ومقتنياتها الملكية التذكارية، وذلك في أي وقت من اليوم ومن أي مكان في العالم عبر الرابط https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/media-m/darah-virtual-reality؛ للتعرف على معلومات تاريخية وقطع تراثية بمجرد الوقوف عليها ضمن هذه الخدمة التي تعد رافدًا للسياحة التاريخية.

واختارت دارة الملك عبدالعزيز هذه القاعة للجولة الافتراضية الأولى؛ لكونها القاعة التذكارية لبعض الجوانب التاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز، وعدد من مقتنياته الشخصية.

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"دارة المؤسس" تتيح التجوال الافتراضي في "القاعة الملكية التذكارية"
سبق

فتحت دارة الملك عبدالعزيز نافذة إلكترونية تتيح التجوال الافتراضي في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية بدارة الملك عبدالعزيز في مقرها الرئيس في حي المربع.

ومن خلال تلك النافذة، يستطيع المستفيد والسائح الدخول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى أركان القاعة ومقتنياتها الملكية التذكارية، وذلك في أي وقت من اليوم ومن أي مكان في العالم عبر الرابط https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/media-m/darah-virtual-reality؛ للتعرف على معلومات تاريخية وقطع تراثية بمجرد الوقوف عليها ضمن هذه الخدمة التي تعد رافدًا للسياحة التاريخية.

واختارت دارة الملك عبدالعزيز هذه القاعة للجولة الافتراضية الأولى؛ لكونها القاعة التذكارية لبعض الجوانب التاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز، وعدد من مقتنياته الشخصية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:36 PM

"دارة المؤسس" تتيح التجوال الافتراضي في "القاعة الملكية التذكارية"

تمكن المستفيد والسائح من الدخول بتقنية ثلاثية الأبعاد في أي وقت من اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فتحت دارة الملك عبدالعزيز نافذة إلكترونية تتيح التجوال الافتراضي في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية بدارة الملك عبدالعزيز في مقرها الرئيس في حي المربع.

ومن خلال تلك النافذة، يستطيع المستفيد والسائح الدخول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى أركان القاعة ومقتنياتها الملكية التذكارية، وذلك في أي وقت من اليوم ومن أي مكان في العالم عبر الرابط https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/media-m/darah-virtual-reality؛ للتعرف على معلومات تاريخية وقطع تراثية بمجرد الوقوف عليها ضمن هذه الخدمة التي تعد رافدًا للسياحة التاريخية.

واختارت دارة الملك عبدالعزيز هذه القاعة للجولة الافتراضية الأولى؛ لكونها القاعة التذكارية لبعض الجوانب التاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز، وعدد من مقتنياته الشخصية.

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