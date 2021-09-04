الرئيس التنفيذي لـ "الوطنية للإسكان" يقف على إجراءات حجز المشاريع بسكني بجدة

يستعرض المركز لزوّاره أكثر من 30 ألف وحدة سكنية ذات مواصفات نموذجية

زار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي؛ مركز سكني الشامل في محافظة جدة، واطّلع على سير العمل في خدمة المستفيدين، ووقف على إجراءات الحجز لمشروع ميلاء السكني الذي أطلقته الشركة أخيراً ضمن ضاحية خيالا في جدة.

وأكّد البطي؛ ضرورة تقديم أفضل الخدمات لزوّار المركز سواء على مستوى المشاريع السكنية التي توفرها الشركة لمستفيدي برنامج "سكني"، بالتعاون مع المطوّرين العقاريين، أو الخدمات الإضافية، مثل التصاميم الهندسية وغيرها.

ويتيح مركز سكني الشامل في محافظة جدة مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تمكّن مستفيدي برنامج "سكني" من تملّك المسكن الأول بإجراءات سهلة وميسّرة.

ويستعرض المركز لزوّاره أكثر من 30 ألف وحدة سكنية ذات مواصفات نموذجية بمتوسط أسعار يبلغ 700 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات تتوزّع في ضواحي الميار والجوهرة وخيالا، إلى جانب الخدمات الرافدة، مثل المستشار العقاري، وما يقدّمه من توصيات متنوعة، والتصاميم الهندسية التي تتيح مجموعة من التصاميم النموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي، إضافة إلى وجود أكثر من 10 بنوك ومؤسسات تمويلية لاستكمال إجراءات الحصول على القروض العقارية المدعومة، وغيرها من الخدمات الأخرى تحت سقف واحد.

يُذكر أن فروع مركز سكني الشامل تتوزّع في كل من الرياض وجدة والخُبر والمدينة المنوّرة، ضمن إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وامتداداً لعديد من الخدمات المتنوعة المتاحة مثل تطبيق "سكني" على الهواتف ومركز العناية بالمستفيد (199090).