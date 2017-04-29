ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-29 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 11:02 AM

أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.