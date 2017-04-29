أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها
مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-29
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
11:02 AM
أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها
مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.