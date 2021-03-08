النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل الشراء وبعده.. "كفاءة" توضح دور الإطارات في توفير استهلاك الوقود

شددت على عدم استخدام الاحتياطية والمخصصة للطرق الوعرة بشكل دائم

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عدة طرق وأساليب من شأنها المساهمة في توفير الوقود للمركبة وتختص بدور الإطارات.

وبحسب الفريق الفني في "كفاءة"؛ فإنه يتعين على المستهلك قبل الشراء، الحرصُ على شراء الإطار الأعلى كفاءة؛ من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وأيضًا التعرف على البطاقة من خلال اختيار الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

والخطوة الثانية هي التوفير بعد الشراء، وتختص بموازنة الإطارات بشكل دوري؛ حيث إنه يقلل من احتكاك الإطار مع الطريق، وإبقاء ضـغـط هـواء الإطارات كما هـو موصـى به من قبل الشـركة الصانعـة.

كما شددت "كفاءة" على عدم استخدام الإطارات الاحتياطية "السبير" والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة استخدامًا دائمًّا "يوميًّا"؛ حيث إن هذا النوع من الإطارات مخصصة للاستخدامات المؤقتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبل الشراء وبعده.. "كفاءة" توضح دور الإطارات في توفير استهلاك الوقود
سبق

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عدة طرق وأساليب من شأنها المساهمة في توفير الوقود للمركبة وتختص بدور الإطارات.

وبحسب الفريق الفني في "كفاءة"؛ فإنه يتعين على المستهلك قبل الشراء، الحرصُ على شراء الإطار الأعلى كفاءة؛ من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وأيضًا التعرف على البطاقة من خلال اختيار الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

والخطوة الثانية هي التوفير بعد الشراء، وتختص بموازنة الإطارات بشكل دوري؛ حيث إنه يقلل من احتكاك الإطار مع الطريق، وإبقاء ضـغـط هـواء الإطارات كما هـو موصـى به من قبل الشـركة الصانعـة.

كما شددت "كفاءة" على عدم استخدام الإطارات الاحتياطية "السبير" والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة استخدامًا دائمًّا "يوميًّا"؛ حيث إن هذا النوع من الإطارات مخصصة للاستخدامات المؤقتة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
12:55 PM

قبل الشراء وبعده.. "كفاءة" توضح دور الإطارات في توفير استهلاك الوقود

شددت على عدم استخدام الاحتياطية والمخصصة للطرق الوعرة بشكل دائم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,247

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عدة طرق وأساليب من شأنها المساهمة في توفير الوقود للمركبة وتختص بدور الإطارات.

وبحسب الفريق الفني في "كفاءة"؛ فإنه يتعين على المستهلك قبل الشراء، الحرصُ على شراء الإطار الأعلى كفاءة؛ من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وأيضًا التعرف على البطاقة من خلال اختيار الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

والخطوة الثانية هي التوفير بعد الشراء، وتختص بموازنة الإطارات بشكل دوري؛ حيث إنه يقلل من احتكاك الإطار مع الطريق، وإبقاء ضـغـط هـواء الإطارات كما هـو موصـى به من قبل الشـركة الصانعـة.

كما شددت "كفاءة" على عدم استخدام الإطارات الاحتياطية "السبير" والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة استخدامًا دائمًّا "يوميًّا"؛ حيث إن هذا النوع من الإطارات مخصصة للاستخدامات المؤقتة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,158

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة