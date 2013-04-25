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تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف.. "المياه": خدمة الصهاريج متاحة إلكترونياً

أهابت بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة سرعة تحديث معلوماتهم للاستفادة المباشرة

أوضحت شركة المياه الوطنية، أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي "بلا صهريج" في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة؛ إضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وقالت تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عبر https://sabq.org/MrjPYW‏ وتحت عنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، إن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فستتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: "http://ebranch.nwc.com.sa"، وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني، ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة، سرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت الشركة مرحبة بأيّ رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه.

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تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف.. "المياه": خدمة الصهاريج متاحة إلكترونياً
سبق

أوضحت شركة المياه الوطنية، أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي "بلا صهريج" في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة؛ إضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وقالت تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عبر https://sabq.org/MrjPYW‏ وتحت عنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، إن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فستتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: "http://ebranch.nwc.com.sa"، وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني، ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة، سرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت الشركة مرحبة بأيّ رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
01:54 PM

تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف.. "المياه": خدمة الصهاريج متاحة إلكترونياً

أهابت بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة سرعة تحديث معلوماتهم للاستفادة المباشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت شركة المياه الوطنية، أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي "بلا صهريج" في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة؛ إضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وقالت تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عبر https://sabq.org/MrjPYW‏ وتحت عنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، إن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فستتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: "http://ebranch.nwc.com.sa"، وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني، ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة، سرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت الشركة مرحبة بأيّ رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه.

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