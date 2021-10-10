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"الندوة العالمية" توزِّع الحقائب والزي المدرسي على أكثر من ٣ آلاف مستفيد في السودان

استهدفت المناطق النائية والفقيرة المتضررة من السيول والفيضانات

دشَّن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مشروع توزيع الحقائب المدرسية والزي الطلابي المتكامل على تلاميذ المرحلة الأساسية في مناطق متعددة في ولاية الخرطوم، وشملت أكثر من (3000) تلميذ وتلميذة.

وأُقيم حفل الافتتاح بحديقة المكتب وسط حضور كبير من جهات رسمية ومجتمعية عدة.

وكان التوزيع قد تم في عدد من المدارس خلال الأيام الدراسية، وكان حاشدًا بأصوات التلاميذ وتصفيقهم معبِّرين عن فرحتهم وسرورهم.

وقال مدير مكتب الندوة محمد الحبر: إن البرنامج يسعى إلى تغطية المناطق النائية والفقيرة المتضررة بالسيول والفيضانات، ومساعدة الأُسر المتعففة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.. وقد امتدت الفائدة لجميع ولايات الخرطوم.

وأضاف: مكتب الندوة بالسودان يسعى بالتعاون مع شركائه لاستدامة المشروع، وتوسيع نطاقه؛ ليغطي كل تلاميذ السودان في كل المناطق. وما زال الشكر والعرفان بالجميل ممتدًّا للمملكة حكومة وشعبًا لدعمها هذه البرامج الهادفة والبناءة والمحفزة على دعم الطلاب والتعليم؛ وذلك لمساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

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"الندوة العالمية" توزِّع الحقائب والزي المدرسي على أكثر من ٣ آلاف مستفيد في السودان
سبق

دشَّن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مشروع توزيع الحقائب المدرسية والزي الطلابي المتكامل على تلاميذ المرحلة الأساسية في مناطق متعددة في ولاية الخرطوم، وشملت أكثر من (3000) تلميذ وتلميذة.

وأُقيم حفل الافتتاح بحديقة المكتب وسط حضور كبير من جهات رسمية ومجتمعية عدة.

وكان التوزيع قد تم في عدد من المدارس خلال الأيام الدراسية، وكان حاشدًا بأصوات التلاميذ وتصفيقهم معبِّرين عن فرحتهم وسرورهم.

وقال مدير مكتب الندوة محمد الحبر: إن البرنامج يسعى إلى تغطية المناطق النائية والفقيرة المتضررة بالسيول والفيضانات، ومساعدة الأُسر المتعففة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.. وقد امتدت الفائدة لجميع ولايات الخرطوم.

وأضاف: مكتب الندوة بالسودان يسعى بالتعاون مع شركائه لاستدامة المشروع، وتوسيع نطاقه؛ ليغطي كل تلاميذ السودان في كل المناطق. وما زال الشكر والعرفان بالجميل ممتدًّا للمملكة حكومة وشعبًا لدعمها هذه البرامج الهادفة والبناءة والمحفزة على دعم الطلاب والتعليم؛ وذلك لمساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
08:19 PM

"الندوة العالمية" توزِّع الحقائب والزي المدرسي على أكثر من ٣ آلاف مستفيد في السودان

استهدفت المناطق النائية والفقيرة المتضررة من السيول والفيضانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مشروع توزيع الحقائب المدرسية والزي الطلابي المتكامل على تلاميذ المرحلة الأساسية في مناطق متعددة في ولاية الخرطوم، وشملت أكثر من (3000) تلميذ وتلميذة.

وأُقيم حفل الافتتاح بحديقة المكتب وسط حضور كبير من جهات رسمية ومجتمعية عدة.

وكان التوزيع قد تم في عدد من المدارس خلال الأيام الدراسية، وكان حاشدًا بأصوات التلاميذ وتصفيقهم معبِّرين عن فرحتهم وسرورهم.

وقال مدير مكتب الندوة محمد الحبر: إن البرنامج يسعى إلى تغطية المناطق النائية والفقيرة المتضررة بالسيول والفيضانات، ومساعدة الأُسر المتعففة، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.. وقد امتدت الفائدة لجميع ولايات الخرطوم.

وأضاف: مكتب الندوة بالسودان يسعى بالتعاون مع شركائه لاستدامة المشروع، وتوسيع نطاقه؛ ليغطي كل تلاميذ السودان في كل المناطق. وما زال الشكر والعرفان بالجميل ممتدًّا للمملكة حكومة وشعبًا لدعمها هذه البرامج الهادفة والبناءة والمحفزة على دعم الطلاب والتعليم؛ وذلك لمساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

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