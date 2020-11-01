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"آل الشيخ" يتفقد جاهزيّة ميقات ذي الحليفة لاستقبال المُعتمرين

تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة

تفقّد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، مطلعاً على جاهزية الميقات لاستقبال المعتمرين؛ تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة.

وشاهد الوزير "آل الشيخ" استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة كافة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

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"آل الشيخ" يتفقد جاهزيّة ميقات ذي الحليفة لاستقبال المُعتمرين
سبق

تفقّد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، مطلعاً على جاهزية الميقات لاستقبال المعتمرين؛ تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة.

وشاهد الوزير "آل الشيخ" استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة كافة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
07:42 PM

"آل الشيخ" يتفقد جاهزيّة ميقات ذي الحليفة لاستقبال المُعتمرين

تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تفقّد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، ميقات ذي الحليفة ومرافقه، مطلعاً على جاهزية الميقات لاستقبال المعتمرين؛ تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة.

وشاهد الوزير "آل الشيخ" استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة كافة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

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