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"فيسبوك" تتخذ إجراءً عاجلاً لحماية مستخدميها بشأن "كورونا"

اتخذت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إجراءً عاجلاً؛ من أجل حماية مستخدميها من التضليل بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن قرار "فيسبوك" بحظر كل الإعلانات الخاصة بفيروس "كورونا" الجديد، التي تروّج "أكاذيب" وتنشر "الهلع" بشأن الفيروس.

وأوضح التقرير أن "فيسبوك" حظرت كل الإعلانات التي تدّعي وجود "علاج" لفيروس "كورونا"، أو تروّج لنظريات المؤامرة والأخبار المضللة التي تروّج الفزع والهلع بشأن الفيروس.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك" إن ذلك القرار جاء نتيجة "شعور بالإلحاح أن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس".

وتوعدت "فيسبوك" باتخاذ إجراءات عقابية قاسية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن "كورونا".

ولكن أشارت إلى أنها تضمن في الوقت ذاته سهولة الترويج لأي أخبار توفر معلومات صحيحة أو طرق وقاية من فيروس "كورونا".

وكانت منصة التدوين المصغر "تويتر" قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات "الصارمة"، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخباراً مزيفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

كما حذرت إدارة "تويتر" أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيفة" بأنها قد تلقى عقوبات قاسية، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

فيسبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تتخذ إجراءً عاجلاً لحماية مستخدميها بشأن "كورونا"
سبق

اتخذت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إجراءً عاجلاً؛ من أجل حماية مستخدميها من التضليل بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن قرار "فيسبوك" بحظر كل الإعلانات الخاصة بفيروس "كورونا" الجديد، التي تروّج "أكاذيب" وتنشر "الهلع" بشأن الفيروس.

وأوضح التقرير أن "فيسبوك" حظرت كل الإعلانات التي تدّعي وجود "علاج" لفيروس "كورونا"، أو تروّج لنظريات المؤامرة والأخبار المضللة التي تروّج الفزع والهلع بشأن الفيروس.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك" إن ذلك القرار جاء نتيجة "شعور بالإلحاح أن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس".

وتوعدت "فيسبوك" باتخاذ إجراءات عقابية قاسية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن "كورونا".

ولكن أشارت إلى أنها تضمن في الوقت ذاته سهولة الترويج لأي أخبار توفر معلومات صحيحة أو طرق وقاية من فيروس "كورونا".

وكانت منصة التدوين المصغر "تويتر" قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات "الصارمة"، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخباراً مزيفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

كما حذرت إدارة "تويتر" أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيفة" بأنها قد تلقى عقوبات قاسية، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:05 PM

"فيسبوك" تتخذ إجراءً عاجلاً لحماية مستخدميها بشأن "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اتخذت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إجراءً عاجلاً؛ من أجل حماية مستخدميها من التضليل بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن قرار "فيسبوك" بحظر كل الإعلانات الخاصة بفيروس "كورونا" الجديد، التي تروّج "أكاذيب" وتنشر "الهلع" بشأن الفيروس.

وأوضح التقرير أن "فيسبوك" حظرت كل الإعلانات التي تدّعي وجود "علاج" لفيروس "كورونا"، أو تروّج لنظريات المؤامرة والأخبار المضللة التي تروّج الفزع والهلع بشأن الفيروس.

وقال المتحدث باسم "فيسبوك" إن ذلك القرار جاء نتيجة "شعور بالإلحاح أن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس".

وتوعدت "فيسبوك" باتخاذ إجراءات عقابية قاسية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن "كورونا".

ولكن أشارت إلى أنها تضمن في الوقت ذاته سهولة الترويج لأي أخبار توفر معلومات صحيحة أو طرق وقاية من فيروس "كورونا".

وكانت منصة التدوين المصغر "تويتر" قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات "الصارمة"، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخباراً مزيفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

كما حذرت إدارة "تويتر" أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيفة" بأنها قد تلقى عقوبات قاسية، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

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