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استعدادًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يواجه البحرين وديًّا

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" نظيره منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.


يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، في البيرو، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وإندونيسيا، والصين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعدادًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يواجه البحرين وديًّا
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" نظيره منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.


يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، في البيرو، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وإندونيسيا، والصين.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:00 PM

استعدادًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يواجه البحرين وديًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويستضيف "الأخضر" نظيره منتخب البحرين في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب نادي القادسية بالخبر.

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.


يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021، في البيرو، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وإندونيسيا، والصين.

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