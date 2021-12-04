بالصور .. "سبق" ترصد من حلبة جدة مشاهد اليوم الأول لسباق جائزة السعودية "فورمولا 1"

تصوير - عبدالله النحيط: رصدت "سبق" أولى حصص تجارب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، التي انطلقت مساء "الجمعة" 3 ديسمبر 2021م، وتسبق الجولة قبل الأخيرة، وتندرج تحت برنامج "جودة الحياة" المقرر انطلاقه الأحد المقبل. وشهدت نتائج التجربة الأولى حصول البريطاني لويس هاميلتون من فريق مرسيدس على صدارة الترتيب، تلاه الهولندي ماكس فيرستابين من فريق رد بل في المرتبة الثانية، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس ممثل فريق مرسيدس ثالثًا، فيما جاءت بقية نتائج الحصة التجريبية الأولى على النحو الآتي: 4- بيير غاسلي - فريق ألفا تاوري 5- أنطونيو جيوفينازي - فريق ألفا روميو 6- كارلوس ساينز - فريق فيراري 7- تشارلز لوكلير - فريق فيراري 8- دانيال ريكاردو - فريق مكلارين 9- فيرناندو ألونسو - فريق ألبين 10- سيباستيان فيتيل - فريق أستون مارتن 11- سيرجيو بيريز - فريق ريد بل 12- إستيبان أوكون - فريق ألبين 13- لاندو نوريس - فريق مكلارين 14- لانس سترول - فريق أستون مارتن 15- يوكي تسونودا - ألفا تاوري. 16- كيمي رايكونن - فريق ألفا روميو 17- جورج راسل - فريق ويليامز 18- ميك شوماخر - فريق هاس 19- نيكولاس لاتيفي - فريق ويليامز 20- نيكيتا مازيبين - فريق هاس وفي منافسات الحصة التجريبية الثانية حافظ البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، على المركز الأول بعد تسجيله الزمن الأسرع البالغ 1:29.018 دقيقة، بفارق 0.061 ثانية على زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس، الذي حل في المركز الثاني، بعد أن حل ثالثًا في التجربة الأولى، فيما حصل الفرنسي بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري على المركز الثالث، بينما جاءت نتائج بقية السائقين في التجربة الثانية على النحو الآتي: 4- ماكس فيرستابين - فريق ريد بل 5- فيرناندو ألونسو - فريق ألبين 6- إستيبان أوكون - فريق ألبين 7- كارلوس ساينز - فريق فيراري 8- يوكي تسونودا - ألفا تاوري 9- سيرجيو بيريز - فريق ريد بل 10- تشارلز لوكلير - فريق فيراري 11- دانيال ريكاردو - فريق مكلارين 12- لاندو نوريس - فريق مكلارين 13- أنطونيو جيوفينازي - فريق ألفا روميو 14- كيمي رايكونن - فريق ألفا روميو 15- لانس سترول - فريق أستون مارتن 16- سيباستيان فيتيل - فريق أستون مارتن 17- جورج راسل - فريق ويليامز 18- ميك شوماخر - فريق هاس 19- نيكولاس لاتيفي - فريق ويليامز 20- نيكيتا مازيبين - فريق هاس فيما ستشتد منافسات الفورمولا 1 اليوم السبت، المتمثلة في التجارب النهائية المؤهلة بعد انتهاء التجارب الحرة للسائقين، صراعًا محتدمًا بين البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن، اللذين يبحثان عن تأمين الحصول على المركز الأول على شبكة الانطلاق في السباق الكبير على جائزة السعودية الكبرى stc يوم الأحد المقبل، الذي من الممكن أن يحدد هوية بطل السباق. وستنطلق التجربة الأولى غدًا عند الخامسة مساء، وستستمر لمدة ساعة واحدة فقط، تليها الجولة التأهيلية عند الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعة واحدة أيضًا، وستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، الذي سيتم فيه تصنيف السائقين وفقًا لأسرع توقيت، على أن ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساء من اليوم نفسه.

بالصور .. "سبق" ترصد من حلبة جدة مشاهد اليوم الأول لسباق جائزة السعودية "فورمولا 1" عيسى الحربي سبق 2021-12-04 تصوير - عبدالله النحيط: رصدت "سبق" أولى حصص تجارب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، التي انطلقت مساء "الجمعة" 3 ديسمبر 2021م، وتسبق الجولة قبل الأخيرة، وتندرج تحت برنامج "جودة الحياة" المقرر انطلاقه الأحد المقبل.



وشهدت نتائج التجربة الأولى حصول البريطاني لويس هاميلتون من فريق مرسيدس على صدارة الترتيب، تلاه الهولندي ماكس فيرستابين من فريق رد بل في المرتبة الثانية، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس ممثل فريق مرسيدس ثالثًا، فيما جاءت بقية نتائج الحصة التجريبية الأولى على النحو الآتي:



4- بيير غاسلي - فريق ألفا تاوري

5- أنطونيو جيوفينازي - فريق ألفا روميو

6- كارلوس ساينز - فريق فيراري

7- تشارلز لوكلير - فريق فيراري

8- دانيال ريكاردو - فريق مكلارين

9- فيرناندو ألونسو - فريق ألبين

10- سيباستيان فيتيل - فريق أستون مارتن

11- سيرجيو بيريز - فريق ريد بل

12- إستيبان أوكون - فريق ألبين

13- لاندو نوريس - فريق مكلارين

14- لانس سترول - فريق أستون مارتن

15- يوكي تسونودا - ألفا تاوري.

16- كيمي رايكونن - فريق ألفا روميو

17- جورج راسل - فريق ويليامز

18- ميك شوماخر - فريق هاس

19- نيكولاس لاتيفي - فريق ويليامز

20- نيكيتا مازيبين - فريق هاس



وفي منافسات الحصة التجريبية الثانية حافظ البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، على المركز الأول بعد تسجيله الزمن الأسرع البالغ 1:29.018 دقيقة، بفارق 0.061 ثانية على زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس، الذي حل في المركز الثاني، بعد أن حل ثالثًا في التجربة الأولى، فيما حصل الفرنسي بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري على المركز الثالث، بينما جاءت نتائج بقية السائقين في التجربة الثانية على النحو الآتي:



4- ماكس فيرستابين - فريق ريد بل

5- فيرناندو ألونسو - فريق ألبين

6- إستيبان أوكون - فريق ألبين

7- كارلوس ساينز - فريق فيراري

8- يوكي تسونودا - ألفا تاوري

9- سيرجيو بيريز - فريق ريد بل

10- تشارلز لوكلير - فريق فيراري

11- دانيال ريكاردو - فريق مكلارين

12- لاندو نوريس - فريق مكلارين

13- أنطونيو جيوفينازي - فريق ألفا روميو

14- كيمي رايكونن - فريق ألفا روميو

15- لانس سترول - فريق أستون مارتن

16- سيباستيان فيتيل - فريق أستون مارتن

17- جورج راسل - فريق ويليامز

18- ميك شوماخر - فريق هاس

19- نيكولاس لاتيفي - فريق ويليامز

20- نيكيتا مازيبين - فريق هاس



فيما ستشتد منافسات الفورمولا 1 اليوم السبت، المتمثلة في التجارب النهائية المؤهلة بعد انتهاء التجارب الحرة للسائقين، صراعًا محتدمًا بين البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن، اللذين يبحثان عن تأمين الحصول على المركز الأول على شبكة الانطلاق في السباق الكبير على جائزة السعودية الكبرى stc يوم الأحد المقبل، الذي من الممكن أن يحدد هوية بطل السباق.



وستنطلق التجربة الأولى غدًا عند الخامسة مساء، وستستمر لمدة ساعة واحدة فقط، تليها الجولة التأهيلية عند الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعة واحدة أيضًا، وستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، الذي سيتم فيه تصنيف السائقين وفقًا لأسرع توقيت، على أن ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساء من اليوم نفسه.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 01:44 AM

بالصور .. "سبق" ترصد من حلبة جدة مشاهد اليوم الأول لسباق جائزة السعودية "فورمولا 1" الأحد تتحدد هوية البطل بعد انتهاء التجارب الحرة للسائقين





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تصوير - عبدالله النحيط: رصدت "سبق" أولى حصص تجارب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة، التي انطلقت مساء "الجمعة" 3 ديسمبر 2021م، وتسبق الجولة قبل الأخيرة، وتندرج تحت برنامج "جودة الحياة" المقرر انطلاقه الأحد المقبل.



وشهدت نتائج التجربة الأولى حصول البريطاني لويس هاميلتون من فريق مرسيدس على صدارة الترتيب، تلاه الهولندي ماكس فيرستابين من فريق رد بل في المرتبة الثانية، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس ممثل فريق مرسيدس ثالثًا، فيما جاءت بقية نتائج الحصة التجريبية الأولى على النحو الآتي:



4- بيير غاسلي - فريق ألفا تاوري

5- أنطونيو جيوفينازي - فريق ألفا روميو

6- كارلوس ساينز - فريق فيراري

7- تشارلز لوكلير - فريق فيراري

8- دانيال ريكاردو - فريق مكلارين

9- فيرناندو ألونسو - فريق ألبين

10- سيباستيان فيتيل - فريق أستون مارتن

11- سيرجيو بيريز - فريق ريد بل

12- إستيبان أوكون - فريق ألبين

13- لاندو نوريس - فريق مكلارين

14- لانس سترول - فريق أستون مارتن

15- يوكي تسونودا - ألفا تاوري.

16- كيمي رايكونن - فريق ألفا روميو

17- جورج راسل - فريق ويليامز

18- ميك شوماخر - فريق هاس

19- نيكولاس لاتيفي - فريق ويليامز

20- نيكيتا مازيبين - فريق هاس



وفي منافسات الحصة التجريبية الثانية حافظ البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، على المركز الأول بعد تسجيله الزمن الأسرع البالغ 1:29.018 دقيقة، بفارق 0.061 ثانية على زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس، الذي حل في المركز الثاني، بعد أن حل ثالثًا في التجربة الأولى، فيما حصل الفرنسي بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري على المركز الثالث، بينما جاءت نتائج بقية السائقين في التجربة الثانية على النحو الآتي:



4- ماكس فيرستابين - فريق ريد بل

5- فيرناندو ألونسو - فريق ألبين

6- إستيبان أوكون - فريق ألبين

7- كارلوس ساينز - فريق فيراري

8- يوكي تسونودا - ألفا تاوري

9- سيرجيو بيريز - فريق ريد بل

10- تشارلز لوكلير - فريق فيراري

11- دانيال ريكاردو - فريق مكلارين

12- لاندو نوريس - فريق مكلارين

13- أنطونيو جيوفينازي - فريق ألفا روميو

14- كيمي رايكونن - فريق ألفا روميو

15- لانس سترول - فريق أستون مارتن

16- سيباستيان فيتيل - فريق أستون مارتن

17- جورج راسل - فريق ويليامز

18- ميك شوماخر - فريق هاس

19- نيكولاس لاتيفي - فريق ويليامز

20- نيكيتا مازيبين - فريق هاس



فيما ستشتد منافسات الفورمولا 1 اليوم السبت، المتمثلة في التجارب النهائية المؤهلة بعد انتهاء التجارب الحرة للسائقين، صراعًا محتدمًا بين البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن، اللذين يبحثان عن تأمين الحصول على المركز الأول على شبكة الانطلاق في السباق الكبير على جائزة السعودية الكبرى stc يوم الأحد المقبل، الذي من الممكن أن يحدد هوية بطل السباق.



وستنطلق التجربة الأولى غدًا عند الخامسة مساء، وستستمر لمدة ساعة واحدة فقط، تليها الجولة التأهيلية عند الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعة واحدة أيضًا، وستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، الذي سيتم فيه تصنيف السائقين وفقًا لأسرع توقيت، على أن ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساء من اليوم نفسه.