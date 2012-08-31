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بعد تدمير لغم جنوب البحر الأحمر.. مجموع الألغام البحرية الحوثية يصل إلى 157 لغمًا

اكتشفته قوات التحالف ودمرته لضمان سلامة الملاحة والتجارة العالمية

بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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بعد تدمير لغم جنوب البحر الأحمر.. مجموع الألغام البحرية الحوثية يصل إلى 157 لغمًا
سبق

بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:13 AM

بعد تدمير لغم جنوب البحر الأحمر.. مجموع الألغام البحرية الحوثية يصل إلى 157 لغمًا

اكتشفته قوات التحالف ودمرته لضمان سلامة الملاحة والتجارة العالمية

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,888

بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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