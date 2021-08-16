وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها.

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-16 ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها. وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 05:27 PM

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها أشار إلى عقد اجتماعات بشأن تكوينها الأسبوع المقبل





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ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها.

وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.