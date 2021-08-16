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"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

أشار إلى عقد اجتماعات بشأن تكوينها الأسبوع المقبل

ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها.

وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها
سبق

ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها.

وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
05:27 PM

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

أشار إلى عقد اجتماعات بشأن تكوينها الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها.

وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

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