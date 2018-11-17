النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيف مواطن أطلق النار من "رشاش" على شقيقه شمال الطائف

احتجزَ الأسرة داخل المنزل.. وأصاب رجل أمن وسيارة إسعاف

أطلق مواطن طلقات نارية بشكلٍ عشوائي من داخل منزل كان قد تحصنَ به في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف فجر اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة شقيقه، وأحد رجال الدوريات الأمنية بإصاباتٍ بسيطة، كما تعرضَت مركبة إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر لعدة طلقات نارية دون أن يُصاب أحد من المُسعفين بأذى.

وقالت مصادر لـ"سبق": تواجد مواطن داخل منزل في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف، وبحوزته سلاح ناري ربما يكون من نوع "رشاش"، ثم أطلق منه عياراً نارياً أصاب شقيقه في فخذه بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وأضافت: بعد حضور إسعاف الهلال الأحمر وتواجد دوريات الأمن المُباشرة للحالة، وأثناء القيام بإسعاف المُصاب بدأ الجاني في إطلاق عيارات نارية وبشكلٍ عشوائي، قبل الاطمئنان على المُصاب ووضعه الصحي.

وأردفت المصادر: تمّت الاستعانة بست فرق إسعاف أخرى، كما شاركت الصحة بأربع فرق.

وتابعت: أصيب أحد رجال الدوريات الأمنية بإصابة بسيطة بسبب شظية جراء إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، الذي كان يحتجز بقية أفراد الأسرة داخل المنزل وبينهم نساء.

وحاصرت عدة جهات أمنية المنزل، إلى أن بادرَ الجاني مُطلق النار بتسليم نفسه والسلاح إلى رجال الأمن، حيث تم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة التي تُخصعه للإيقاف لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيف مواطن أطلق النار من "رشاش" على شقيقه شمال الطائف
سبق

أطلق مواطن طلقات نارية بشكلٍ عشوائي من داخل منزل كان قد تحصنَ به في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف فجر اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة شقيقه، وأحد رجال الدوريات الأمنية بإصاباتٍ بسيطة، كما تعرضَت مركبة إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر لعدة طلقات نارية دون أن يُصاب أحد من المُسعفين بأذى.

وقالت مصادر لـ"سبق": تواجد مواطن داخل منزل في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف، وبحوزته سلاح ناري ربما يكون من نوع "رشاش"، ثم أطلق منه عياراً نارياً أصاب شقيقه في فخذه بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وأضافت: بعد حضور إسعاف الهلال الأحمر وتواجد دوريات الأمن المُباشرة للحالة، وأثناء القيام بإسعاف المُصاب بدأ الجاني في إطلاق عيارات نارية وبشكلٍ عشوائي، قبل الاطمئنان على المُصاب ووضعه الصحي.

وأردفت المصادر: تمّت الاستعانة بست فرق إسعاف أخرى، كما شاركت الصحة بأربع فرق.

وتابعت: أصيب أحد رجال الدوريات الأمنية بإصابة بسيطة بسبب شظية جراء إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، الذي كان يحتجز بقية أفراد الأسرة داخل المنزل وبينهم نساء.

وحاصرت عدة جهات أمنية المنزل، إلى أن بادرَ الجاني مُطلق النار بتسليم نفسه والسلاح إلى رجال الأمن، حيث تم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة التي تُخصعه للإيقاف لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
05:37 PM

توقيف مواطن أطلق النار من "رشاش" على شقيقه شمال الطائف

احتجزَ الأسرة داخل المنزل.. وأصاب رجل أمن وسيارة إسعاف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
2,125

أطلق مواطن طلقات نارية بشكلٍ عشوائي من داخل منزل كان قد تحصنَ به في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف فجر اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة شقيقه، وأحد رجال الدوريات الأمنية بإصاباتٍ بسيطة، كما تعرضَت مركبة إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر لعدة طلقات نارية دون أن يُصاب أحد من المُسعفين بأذى.

وقالت مصادر لـ"سبق": تواجد مواطن داخل منزل في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف، وبحوزته سلاح ناري ربما يكون من نوع "رشاش"، ثم أطلق منه عياراً نارياً أصاب شقيقه في فخذه بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وأضافت: بعد حضور إسعاف الهلال الأحمر وتواجد دوريات الأمن المُباشرة للحالة، وأثناء القيام بإسعاف المُصاب بدأ الجاني في إطلاق عيارات نارية وبشكلٍ عشوائي، قبل الاطمئنان على المُصاب ووضعه الصحي.

وأردفت المصادر: تمّت الاستعانة بست فرق إسعاف أخرى، كما شاركت الصحة بأربع فرق.

وتابعت: أصيب أحد رجال الدوريات الأمنية بإصابة بسيطة بسبب شظية جراء إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، الذي كان يحتجز بقية أفراد الأسرة داخل المنزل وبينهم نساء.

وحاصرت عدة جهات أمنية المنزل، إلى أن بادرَ الجاني مُطلق النار بتسليم نفسه والسلاح إلى رجال الأمن، حيث تم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة التي تُخصعه للإيقاف لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,612
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,897
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,517
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,470

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة