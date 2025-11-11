"المطيري" يُدشن حملة تشجير الجوامع بحفر الباطن

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن معاشي بن عاصي الظفيري حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏‏لزيادة الغطاء النباتي بها.

وقال "الظفيري" إن الحملة تستهدف أيضًا ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجيًا أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن.