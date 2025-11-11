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"المطيري" يُدشن حملة تشجير الجوامع بحفر الباطن

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن معاشي بن عاصي الظفيري حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏‏لزيادة الغطاء النباتي بها.

وقال "الظفيري" إن الحملة تستهدف أيضًا ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجيًا أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن.

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"المطيري" يُدشن حملة تشجير الجوامع بحفر الباطن
سبق

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن معاشي بن عاصي الظفيري حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏‏لزيادة الغطاء النباتي بها.

وقال "الظفيري" إن الحملة تستهدف أيضًا ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجيًا أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
08:59 PM

"المطيري" يُدشن حملة تشجير الجوامع بحفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن معاشي بن عاصي الظفيري حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏‏لزيادة الغطاء النباتي بها.

وقال "الظفيري" إن الحملة تستهدف أيضًا ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد، راجيًا أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن.

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