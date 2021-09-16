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بالأسماء.. "إجلال" تختتم تصفياتها بتكرم الفائزين من المتقاعدين

الجمعية رصدت جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال

كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول، ومدير برنامج تقدير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل الداوود الفائزين في مسابقة "إجلال" للمتقاعدين، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي استهدفت قطاع المتقاعدين بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى الشيخ الهذلول كلمة تطرّق فيها لفضيلة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه، ودور المملكة المتميز في دعمه والعناية به، كما استعرض الشراكة بين الجمعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان من ثمارها هذه المسابقة القرآنية والتي حرصت من خلالها مكنون على الاستغلال الأمثل لأوقات المتعاقدين، وتقوية ارتباطهم بالقرآن الكريم.

على إثر ذلك، كرّم "الهذلول" الفائزين بالمراكز الأولى وهم: فرع (سورتي البقرة وآل عمران): الأول عبدالله بن علي الهزاني والثاني عبدالله بن عبدالمحسن الخميس. وفي فرع سور (الإسراء والكهف ومريم وطه) محمد بن أحمد باسودان. وفي فرعي (جزء عم وتبارك) الأول علي بن أحمد جيلان. الثاني محمد بن جمعان الزهراني. الثالث ماجد بن ضاوي النفيعي.

يشار إلى أن المتسابقين تنافسوا في ثلاثة مسارات: مسار سورتي البقرة وآل عمران، ومسار سور الإسراء والكهف ومريم وطه، ومسار جزئي تبارك وعم. ورصدت الجمعية جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال.

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بالأسماء.. "إجلال" تختتم تصفياتها بتكرم الفائزين من المتقاعدين
سبق

كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول، ومدير برنامج تقدير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل الداوود الفائزين في مسابقة "إجلال" للمتقاعدين، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي استهدفت قطاع المتقاعدين بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى الشيخ الهذلول كلمة تطرّق فيها لفضيلة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه، ودور المملكة المتميز في دعمه والعناية به، كما استعرض الشراكة بين الجمعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان من ثمارها هذه المسابقة القرآنية والتي حرصت من خلالها مكنون على الاستغلال الأمثل لأوقات المتعاقدين، وتقوية ارتباطهم بالقرآن الكريم.

على إثر ذلك، كرّم "الهذلول" الفائزين بالمراكز الأولى وهم: فرع (سورتي البقرة وآل عمران): الأول عبدالله بن علي الهزاني والثاني عبدالله بن عبدالمحسن الخميس. وفي فرع سور (الإسراء والكهف ومريم وطه) محمد بن أحمد باسودان. وفي فرعي (جزء عم وتبارك) الأول علي بن أحمد جيلان. الثاني محمد بن جمعان الزهراني. الثالث ماجد بن ضاوي النفيعي.

يشار إلى أن المتسابقين تنافسوا في ثلاثة مسارات: مسار سورتي البقرة وآل عمران، ومسار سور الإسراء والكهف ومريم وطه، ومسار جزئي تبارك وعم. ورصدت الجمعية جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:17 PM

بالأسماء.. "إجلال" تختتم تصفياتها بتكرم الفائزين من المتقاعدين

الجمعية رصدت جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول، ومدير برنامج تقدير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيصل الداوود الفائزين في مسابقة "إجلال" للمتقاعدين، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي استهدفت قطاع المتقاعدين بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى الشيخ الهذلول كلمة تطرّق فيها لفضيلة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه، ودور المملكة المتميز في دعمه والعناية به، كما استعرض الشراكة بين الجمعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان من ثمارها هذه المسابقة القرآنية والتي حرصت من خلالها مكنون على الاستغلال الأمثل لأوقات المتعاقدين، وتقوية ارتباطهم بالقرآن الكريم.

على إثر ذلك، كرّم "الهذلول" الفائزين بالمراكز الأولى وهم: فرع (سورتي البقرة وآل عمران): الأول عبدالله بن علي الهزاني والثاني عبدالله بن عبدالمحسن الخميس. وفي فرع سور (الإسراء والكهف ومريم وطه) محمد بن أحمد باسودان. وفي فرعي (جزء عم وتبارك) الأول علي بن أحمد جيلان. الثاني محمد بن جمعان الزهراني. الثالث ماجد بن ضاوي النفيعي.

يشار إلى أن المتسابقين تنافسوا في ثلاثة مسارات: مسار سورتي البقرة وآل عمران، ومسار سور الإسراء والكهف ومريم وطه، ومسار جزئي تبارك وعم. ورصدت الجمعية جوائز مالية تقدر بأكثر من 30 ألف ريال.

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